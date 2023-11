A parir de la idea de que todos los habitantes de un Estado de Derecho tienen a su favor el principio de la presunción de inocencia, y por lo tanto el llamado “juicio del telediario” no debiera ni plantearse, ni se puede negar que hay casos en los que, por mero sentido común y –también– por respeto a la representación de algunos cargos, la prudencia debe imperar. Prudencia que se defiende no tanto para limitar aquel principio, cuanto para evitar que tenga que plantearse, algo que ya de por sí suscita polémica y, a veces, vergüenza.

Viene a cuento el introito de la actuación del Tribunal Supremo que afecta al casi recién elegido por el Parlamento gallego como senador en representación de la comunidad autónoma José Manuel Baltar. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial tras circular a más de 200 kilómetros por hora en una autovía limitada a 120. Eso aparte, el vehículo que conducía era oficial, de la Diputación que él mismo presidía aunque el desplazamiento era privado, según parece. Sobre el caso se habían abierto diligencias en un juzgado de Ourense, pero en su condición de miembro del Senado el asunto pasa al Supremo.

En Galicia ya se ha reclamado la dimisión del expresidente de la Diputación y del PP ourensano, en el habitual ejemplo de doble moral cuando se destapa algún episodio impropio de un cargo público. Es decir, la oposición exige la dimisión inmediata de cualquier implicado que pertenezca a un partido de gobierno mientras sus compañeros o asociaos guardan silencio o tratan de rebajar el incidente al mínimo. Esta vez también: ocurre que está pendiente el trámite del suplicatorio, y el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha de dar el placet para que el asunto pase a los jueces, y ya se verá.

La polémica, pues, está servidas, aunque tampoco puede decirse que resulte nueva: la hubo ya cuando el PPdeG propuso al señor Baltar como senador cuando ya se había iniciado el asunto y ahora la hay acerca de si debe dimitir o no. Desde algunos sectores se rechaza la renuncia porque –dicen– no se trata de algo tan grave como hubiera sido de derivarse en accidente con daños y otros insisten en que la renuncia es obligado para quien está donde está representando a Galicia y una acusación por cualquier delito debe seguirse de dimisión. Y en eso están.

El episodio judicial, en realidad, no debe sorprender demasiado en tanto que las diligencias ya estaban en marcha cuando se produjo la elección de don José Manuel. En cualquier caso, el PPdeG, quizá pretendiendo evitar conflictos internos, aplicó –en opinión personal de quien la expone– un remedio equivocado. Y que, además, deteriora la imagen de la Cámara Alta, que ya no es precisamente la ideal, al menos en cuanto a utilidad se refiere. Pero sobre todo dio un mal ejemplo de poco respeto a otro refrán sabio acerca de la conveniencia no sólo de hacer las cosas bien, sino de que lo parezcan.