Alén das sombras

Este home, chamémolo así, era un deses homes incapaces de pronunciar os termos violencia e xénero na mesma frase.

Na caverna que habitaba non estaba só, acompañábano outros individuos con poucas luces que, ben de viva voz ou ben na caverna virtual, retroalimentaban o seu discurso con proclamas negacionistas. Mais quixo o destino que aquel serán de domingo outonal significara para el un punto e á parte. Reuníranse todos os irmáns xunto á casa familiar para compartir o xantar dominical. A súa irmá Carmela, tronco encollido, rostro inexpresivo oculto baixo amplas lentes de sol, estaba sentada fronte a el. Apenas pronunciou un par de frases en toda a comida; estraño, sen dúbida, pois Carme sempre fora ben paroleira.

Mentres daba conta do segundo prato, este home, o noso protagonista, tivo o primeiro impulso. E se lle pasa algo a Carme? Preguntou unha voz no seu maxín, e namentres seguía mastigando aquel saboroso guiso, mastigou tamén a idea de que algo lle estaba a acontecer á súa irmá pequena.

Chegada a sobremesa tivo un arrouto de lucidez. E se falo con ela? Pouco hei de perder, pensou. E cando todos comezaban a se despedir, decidiu acompañala ao coche coa escusa de axudala cunhas bolsas. Que demo che pasa, Carme? Chantoulle mentres ela abría o maleteiro. A asertividade nunca fora o forte deste home, ela ben o sabía, mais aquel interrogante premera o botón axeitado: Carme quitou os lentes e botou a chorar. El ficou pampo, inmóbil de pés a cabeza, coma se aquel hematoma o mergullara nun profundo silencio. Ao fin puido preguntar, tatexando: que che pasou!?, que che pasou!?

Ela explicouse como puido, axitada, confundida, acaso hai moito que explicar? Acaso non era suficiente co que ese ollar derrotado estaba a contar? Ao rematar Carme estaba exhausta, mais tamén aliviada.

Este home só pensaba agora en chegar onda el e estrangulalo ata quedar sen folgos, pero afortunadamente ela convenceuno de que había outra forma de axudala. Cando saíron da comisaría, logo de que as pulsacións baixaron un chisco e sentaran naquel banco, el sentiu nas costas o peso da vergonza. Pero que vergonza. Aquela era unha vergonza con carácter retroactivo. Por fin caera da burra, pero o xeito de facelo era difícil de dixerir. A súa incredulidade recordaba á daquel prisioneiro do famoso mito grego que, unha vez liberado das súas cadeas, comezaba a saír ao exterior, abandonando a caverna que habitaba e descubrindo, receoso, que o mundo real estaba alá fóra. Semellaba coma se o propio Platón, canso de presenciar tanta estupidez, decidise liberar el mesmo a este individuo das súas cadeas e arrastralo pola forza fóra daquel labirinto negacionista.

Triste, non si? que o único acicate capaz de espertar a este individuo do seu letargo fose o rostro do maltrato debuxado na cara da súa propia irmá. “Se non o vexo non o creo”, soía pensar el. Agora todo cambiou. “Ver para crer”.