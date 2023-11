Leo con desolación as novas da prensa deste sábado, nas que se nos informa sobre o rexeitamento, por parte do Concello de Lalín, da petición do Consello Escolar do Colexio de Vilatuxe en relación ao cambio de nome do centro. Nela solicitábase retirar o que ten na actualidade, “Vicente Arias de la Maza”, pola simple denominación “Colexio de Vilatuxe”.

Resulta cando menos curioso ver as razóns que a xunta de goberno do Concello alega para a súa negativa. Afirman que rexeitan a solicitude do Consello Escolar apelando á “traxectoria desta persoa”, á “historia de Vicente Arias de la Maza” e ao que “representou esa persoa para Lalín”, pero non se di cal foi esa traxectoria, nin o que representou...

Hai sete anos publiquei neste mesmo xornal un artigo no que explicaba cal foi a orixe do nome “Vicente Arias”, e nel ofrecía unha sucinta biografía sobre o personaxe, a única da que teño constancia a día de hoxe. Se alguén quere repasar ese escrito, verá que entre os feitos da súa vida non aparece ningún significativo que “represente algo para Lalín”, máis aló de ser o pai de Carmela Arias Díaz de Rábago, que polo seu matrimonio con Pedro Barrié pasou a ser condesa de Fenosa. A non ser que o feito de ter sido excombatente da Cruzada Nacional pertencente á quinta columna barcelonesa puidera representar algo para o noso Concello. O que incluiría este caso nos supostos da Lei de Memoria Democrática.

A segunda razón coa que se defende manter a denominación actual fai referencia ao acordo do ano 73: “considerando o acordo do Concello de hai moitos anos de darlle dito nome a ese centro educativo por motivos xustificados”. A única xustificación do acordo do Pleno do Concello de 8 de xaneiro de 1973 (recordemos que se trata dunha corporación franquista) que estableceu ese nome, di literalmente: “en consideración a los méritos que concurren en la persona del Excmo. Sr. D. Vicente Arias de la Maza”, sen enumerar tampouco ningún deses pretendidos “méritos”.

Agora que por fin o Consello Escolar do colexio, que representa a toda a comunidade educativa e no que o propio Concello ten representación, tomou o acordo de retirarlle ese nome que non os representa, encontrámonos coa negativa da xunta de goberno a aceptar ese cambio cunha impresentable xustificación. Non podo máis que lembrar o acontecido en 2003, cando o grupo de goberno do Concello, do mesmo partido que o actual, e presidido polo mesmo alcalde, retrasou case un ano, sen ningunha xustificación, e logo de reiteradas peticións do Consello Escolar e da oposición, o informe favorable para que o antigo colexio comarcal de Lalín tivese o nome de “Xesús Golmar”.

Se a denominación do colexio de Vilatuxe tiña como única razón ser o nome do pai, agardamos que agora a negativa do grupo de goberno non teña como verdadeiro motivo que é “o nome do avó”.