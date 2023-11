Hoy Ruy Andrade, que es el director de Comunicación de Pereira Productos del Mar, lo contará todo, hablará de la nueva experiencia de investigación en la cocina del mar que en esta ocasión rinde tributo a una figura de nuestra literatura tan vinculada a FARO como director que fue: Álvaro Cunqueiro. Solo Ruy y su tío José Enrique, presidente del Grupo Pereira, saben algo de las recetas que este año se van a proponer y hoy darán a probar en el centro escolar de Vigo que lleva el nombre del escritor, el IES Álvaro Cunqueiro. Bueno, ellos y dos jóvenes talentos en la cocina colaboradores de este año y responsables de realizar la actualización de las recetas propuestas por el escritor gallego: Ana Vilar y Lluis de la Riva. Difícil tarea, porque el escritor era imaginativo hasta para las recetas. Miro hacia atrás y cuento 18 años desde que asistí al estreno de estas recetas de cocina de a bordo con temáticas diferentes, de las que fui jurado en dos ocasiones. Muy interesantes experiencias gastronómicas (entre ellas una dedicada a recrear las de Pardo Bazán) para la cultura culinaria de Galicia. Cultura, una palabra muy respetada más allá del negocio del mar por esta empresa, que se distingue por sus aportaciones a la misma.

Se fue Renate von Eitzen, pionera en Vigo de las tiendas ecológicas

Mujer tan entrañable y de tantos afectos e iniciativa encerrada en cuerpo tan aparentemente frágil no puede irse sin ser recordada. Me entero del fallecimiento de Renate von Eitzen Gerhardt el pasado sábado y hago memoria de esta mujer que, aparte de su calidad humana, fue una innovadora empresaria y emprendedora para su época. Después de estudiar en Vigo y en Alemania, comenzó a trabajar en diferentes empresas en Vigo como Vulcano, Plásticos de Galicia o esta casa, FARO DE VIGO, y abrió la primera librería tienda ecológica (Librería Verde/Centro Verde - Ecologic Shop) de Vigo y de las primeras en España en el año 1989 nada menos. Sin duda pionera o visionaria para la época. Recuerdo visitar esa tienda en sus comienzos y que tenía una cuidada selección de libros de diferentes temáticas alternativas, así como sobre relajación, autoayuda... También disponía de música relajante y “New age” (un término muy años 90) con cascos para que pudiéramos relajarnos los clientes. Asimismo disponía de una selección de minerales y otros productos, relacionados con la ecología, la sostenibilidad y el medio ambiente que ahora –no de aquella– nos resultan muy familiares. Introdujo por ejemplo el papel reciclado, hoy en día algo habitual pero en los años 80. Hacía años que no la veía como a su marido, Jaime Delgado, siempre con ella, o a sus hijos Jasmin y Christian, que anda por la alta ingeniería de la comunicación. La recuerdo yendo a múltiples ferias y organizando innumerables charlas, conferencias y cursos trayendo a ponentes de renombre. Pequeña pero gran mujer que se nos fue.