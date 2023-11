Expectación gubernamental

Qué alegres días de rumores y nombres, dimes y diretes, quinielas, filtraciones y nombradías hemos pasado. Ya hay Gobierno pero el fin de semana y las primeras horas del lunes nos tuvieron embarcados en esas alegres especulaciones whatsaperas o whiskosas, en esa rumorología de vermú sabatino, en esos textos con negritas dando palmadas al aire enjuiciando las posibilidades de fulanito para tal cartera o menganita para aquel cometido. Salseo político. Y ya la resaca: los defraudados, los que esperaban y no han conseguido, los abrumados, los decepcionados. Hay ahora un subsecretario asustado y una directora general ilusionada, un bedel presto a aprender nuevos caprichos del jefe y un conductor oficial preguntándose si la nueva ministra será parlanchina. Un vendedor expende azorado una corbata a un ya ministro, que no quiere defraudar en sus primeras fotos ni acudir descorbatado a un acto en el que quizás esté el presidente. El niño de una nueva prócer pregunta si se mudan y un tristón destituido recoge las cosas de su despacho, sin olvidarse la taza que sus subordinados, debidamente serigrafiada con su nombre, le regalaron en aquella comida de Navidad. Su secretario aguarda en el antedespacho eligiendo bien y nervioso las palabras de despedida. El poder es fugaz y esa es su esencia o su atractivo. O no es fugaz y entonces es una dictadura. O vaya usted a saber. La expectación era mucha y no sabemos si en este Consejo de Ministros nos falta un Maxim Huerta, por alegrar la cosa, por poner un toque frívolo, dado que es un gabinete, dicen, muy político, muy heavy, muy Óscar Puente. Cuatro vicepresidentas. Las mujeres han vicemandado siempre mucho. Hubo más nervios que canapés en las tomas de posesión y tal vez el ministro de Cultura buscase unos versos apropiados para su discurso de toma del cargo. Nuevo Gobierno del PSOE: viento fresco a base de clásicos. Ni cien días de cortesía, qué antigualla, va a tener. Cien minutos si acaso. Mientras, Feijóo se apresta también a hacer en unos días sus cambios. La política es mantenernos en la curiosidad. La rueda de la expectación sigue girando.