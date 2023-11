Ron DeSantis no tiene nada que decir respecto a Elon Musk, su padrino de campaña electoral, quien ha sido acusado de promover el antisemitismo en su red social. Musk apoyó a un usuario (“dices la verdad”) que escribió que las comunidades judías fomentan el odio contra los blancos. El silencio de DeSantis ha hecho que la derecha estadounidense se reencuentre con uno de sus viejos fantasmas: las raíces antisemitas del movimiento “America First”, invocado por Trump y por el propio DeSantis, en cuyo aislacionismo también venían incorporadas ideas xenófobas y nacionalistas.

En los años cincuenta, la derecha intelectual hizo un esfuerzo por librarse de ese mal. Fue William F. Buckley, “el santo patrón de los conservadores”, quien, tras fundar “National Review”, rechazó “cualquier asociación con los antisemitas”, negándose a publicar en su revista a los colaboradores de “American Mercury”, que, a mediados del siglo pasado, acusaba a los judíos de tramar una dominación mundial. Buckley luego publicaría un libro explorando este tema, tratando de hallar una definición precisa del concepto e indagando en el antisemitismo de otros políticos y opinadores de la época.

"El auténtico problema es que los candidatos a la presidencia tengan que comentar lo que dice el dueño de una red social"

La incapacidad de DeSantis a la hora de abordar esas declaraciones concretas de Musk (“es un tipo que cree en América”, dijo sin contestar a la pregunta) se sitúa en el mismo contexto en que Tucker Carlson, una personalidad muy influyente de la derecha populista, difunde conspiraciones como el “gran reemplazo”. Desde hace unos años, lo que no tenía cabida en el conservadurismo se ha convertido en mainstream. Todo presentado, eso sí, con una falsa ingenuidad, como si solo se estuvieran haciendo preguntas, identificándose como comentaristas desprejuiciados que desprecian el racismo.

Nos sabemos si estos nuevos referentes de la derecha son conscientes de las repercusiones de sus palabras. Algunos se sorprenden con la actitud de Musk, a quien antes apoyaban por ser el enemigo de sus enemigos; no entienden por qué no da explicaciones, por qué actúa con esa irresponsabilidad. Tampoco se explican lo de DeSantis, quien no quiere arriesgarse a expresar su opinión supuestamente por el temor a perder apoyo entre los extremistas de su partido. Aunque el auténtico problema es que los candidatos a la presidencia tengan que comentar lo que dice el dueño de una red social.

El antisemitismo ahora se halla en el territorio de los influencers, en algunas cadenas de televisión por cable, en las redes sociales con millones de seguidores. Es un discurso cargado de ambigüedad, de insinuaciones perversas, de silbato para perros. El más dañino es el que no se presenta como tal, el que se introduce en la gente como un virus. El que habla de las personas y no de los estados, de las comunidades en vez de los gobiernos.