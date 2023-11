Cuatro Cosas

A este paso, a los del PP -todos, dó quiera que estén...- les van a tocar a generala y después, debidamente equipados, les pasrán revista. Por si alguno se escaquea. Y es que entre los de Madrid, que duermen ya ante la sede del Politburó psoeciata -rue de Ferraz, a tiro (con perdón) de piedra de lo que fue Cuartel de la Montaña. La cosa está que arde. Como el 11/M ante las sedes del PP. ¿Eh?.

Deberíais fijaros estos dsías en el ardor guerrero -dsialéctico,. por ahora- que invade el ambiente. Desde Moncloa se esfuerzan en repetir las novelas de caballería según las cuales don Pedro Sánchez insiste en convencer al personal de que lo de la amnistía, las ventajas fiscales y financieras para algunos l son gestos “para salvar a España. Pero cá: una notable mayoría no traga ni de cogna.

Claro que, hablando de guerrras (avecilla insiste: de momento, dialécticas), a quien van a verse obligados a cambiar los revólveres de su jefa es a las milicias olandinhas en la batalla por los Ministerios. Y lo de las pisrtolas es porque la que manda tiene demasiadas muescas en la culata y ya no le caben más. Hasta en Galicia, donde apenas tiene un soviet, hay ruido de sables unos, unas y unes. Jó...

Parece que por fin Coláu no, y que para satisfaceer a la docena y media de partidos que Suman -después de restar a los podemitas, of course- van a tener que aumentar el número de directores generales y asesores, porque ahora mismo no hay chollo ni para los jefes de los grupitos. Hasta se las ve negras Bolaños para colocar a los presidentes Comunidades caídos en mayo. ¿Capisci...? .