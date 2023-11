O Programa Mentor de Galicia

O sistema de protección de menores é un dos sistemas do ámbito social máis descoñecidos polo común da poboación. Sendo descoñecido o sistema, tamén o son as mozas e mozos que forman parte del, e ese descoñecemento non redunda precisamente en beneficio desta mocidade.

As razóns polas que se separa a un neno ou nena da súa familia de orixe son múltiples, pero, como se pode supoñer, son razóns que se apoian nunha gravidade determinada por unha situación de desamparo e desprotección tal, que xustifique esa medida tan drástica. Os recursos que a partir dese momento se poñen ao servizo dese neno ou nena é o que chamamos sistema de protección de menores, competencia asumida pola Xunta de Galicia.

Podemos falar de distintos aspectos deste sistema, pero o fundamental é poñer de manifesto que se articula e desenvolve para a protección do neno e da nena. Forman parte deste sistema para facer fronte a unha situación de desprotección, non porque fixeran algo malo. Ningún neno e ningunha nena elixe a familia na que nace. Pero ese nacemento, desde logo, vai condicionar o seu futuro.

Os coidados a través da familia extensa ou as figuras de acollemento ou adopción destes rapaces e rapazas son as primeiras medidas e as máis importantes que se deben asumir. Pero cando estas medidas non son posibles, entón deben vivir nun centro de menores. Estes centros, lonxe das obsoletas visións ‘dickensianas’, están dotados con medios e profesionais que axudan a estes mozos nos seus diferentes procesos vitais.

Cando se achegan á maioría de idade, en Galicia e desde o ano 1998, vense desenvolvendo o Programa Mentor, executado pola asociación Igaxes e financiado polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. O programa traballa o tránsito á vida independente destes mozos e mozas a través de formación, inserción laboral, vivendas para traballar a autonomía, reforzo en rede social de apoio, etc. A idade media de emancipación en España é de 30 anos; estes rapaces aos 19 ou 20 anos (Galicia dispón dun dos sistemas máis proteccionistas, que permite traballar con eles e elas ata os 21) teñen que ter contruído o seu proxecto de vida.

É un proceso complexo, onde en poucos anos deben pasar por unhas fases para as que outros mozos dispoñen de moito máis tempo e apoio. Por iso, faise preciso afondar nos retos que ese proceso supón e xerar a maior cantidade de coñecemento posible, para poñelo ao servizo destes mozos e mozas.

As entidades do terceiro sector non só debemos prestar servizos de calidade; temos a obriga de xerar coñecemento a partir da nosa intervención, para mellorar e ser quen de facer propostas de cambio ás administracións competentes e á sociedade en xeral.

Ese é o sentido de que, conxuntamente coa Universidade de Vigo, e para conmemorar o XXV aniversario do Programa Mentor en Galicia, se organice en Ourense o I Congreso Internacional de Transición á Vida Adulta da Xuventude do Sistema de Protección. Un encontro de expertos e expertas de universidades e entidades de España, Portugal, Irlanda, Arxentina, Brasil… que conversarán sobre os retos que tal proceso de independencia trae consigo.

*Director de Igaxes