La noticia de FARO DE VIGO, en resumen, no puede ser más contundente: Portugal blinda por ley la construcción del AVE desde Lisboa a la antigua frontera española y anuncia la licitación de las obras de los primeros sesenta kilómetros en el mes de enero del año próximo Y con esa decisión ratifica no sólo la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, sino también desestima por ahora la opción de conectar Lisboa con Madrid a través de Extremadura, que era la preferida, parece, por el actual Gobierno español para resolver el problema ferroviario extremeño siquiera en parte.

Se ha utilizado el término “seriedad”, ya en varias ocasiones. Se hace para marcar las diferencias en favor de los vecinos y entre los respectivos gobiernos, y no parece una exageración. Mientras España ha tenido ministros primero de Obras Públicas, después de Fomento y ahora de Transportes y Movilidad, Portugal ha aprovechado el tiempo para dejar a un lado las nomenclaturas y dedicarse a cerrar proyectos e iniciar o licitar construcciones, además de garantizar a sus habitantes que cumple lo que promete.

Y es que aquí, en cambio, casi todo se fundamenta en promesas cuando le interesa a los gobiernos mientras, allí a tratar de resolver lo que necesitan los portugueses: esa es la diferencia entre las iniciativas de unos y otros, aparte de las que ya se destacaron en su momento, como la de conjugar los verbos “cumplir” y/o “dimitir”. Quienes entienden de esos asuntos aseguran que se producen a causa de las herencias cultural y política; las lusitanas tomaron buena nota de los británicas –las de antes, claro– y los españoles se acercaron más al modelo francés. El prerrevolucionario, por supuesto.

Retomando lo de las diferencias en las actitudes, y en los resultados, no se puede eludir otra cita a la noticia de FARO en la que se dio cuenta de que la región Douro, al norte de Portugal y parte –con Galicia– de la Eurorregión, había captado en los últimos meses casi quinientos millones de euros en inversiones. Un dato que a estas alturas empieza a provocar aquí no ya sorpresa, porque como quedó dicho es casi habitual, pero sí extrañeza y preguntas entre la gente del común acerca de por qué allí se obtienen resultados y en cambio este lado no parece muy atractivo para el capital extranjero.

Como se ha dicho en otras ocasiones, sin la menor intención de meterse en camisas de once varas, sí puede resultar oportuna una reflexión. Es la de que en época preelectoral, y en una situación general en la que aparenta preferible el ruido que las nueces, es absurdo no aportar explicaciones serias e inteligibles acerca del porqué Galicia no consigue lo que sí sus vecinos. Y esa pregunta, lógica, no debiera convertirse en parte de la batalla que viene, y en la que se utilizará todo tipo de armas. El ejemplo lo dio el señor Sánchez que, al responder a la intervención del diputado del Bloque, enumeró una serie de datos sobre este Reino que son, sencillamente, falsos y que sólo demuestran la ignorancia que sobre el país tienen quienes se los proporcionaron, que por otra parte resultan fáciles de identificar. Y eso no es seriedad: es simple y llanamente deslealtad.