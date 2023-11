Romance de lobos

Sen dúbida que han de ser moitos –por non escribir todos e todas– aqueles de entre os, sempre moi amables, lectores preocupados polas cuestións ecolóxicas, a sostenibilidade ambiental e, xa que logo, o futuro do planeta que lle imos legar ás próximas xeracións. De aí que, se cadra, deveñen asemade uns cantos/bastantes os que visionaron xa o capítulo do programa televisivo Salvados –actualmente conducido polo noso concidadán Fernando González, Gonzo– no que o xornalista vigués veu abordar o conflicto arreo entre os veciños dos Picos de Europa por mor da protección (ou non) do lobo. Así, dunha banda, xorden os gandeiros que se declaran cansos dos ataques dos carnívoros aos seus rabaños –unha desfeita que, segundo eles, en ningún caso se palía coas indemnizacións por parte da administración– mentres, doutra, velaí os ecoloxistas a sentenzaren a inviabilidade da caza libre do animal, que os da outra parte si pretenden levar a termo. No medio de ambos, gardas forestais que denuncian que os seus vehículos foron queimados e que mesmo sufriron, e sofren, contundentes ameazas: todo un ronsel, pois, de enfrontamentos a enrareceren (demasiado) o ambiente. No único no que veñen coincidir, iso si, todos os implicados é na total ineficacia administrativa perante da controversia.

Como queda dito, todo isto está a acontecer nos Picos de Europa agora mesmo. Así e todo, estou certo de que han de ser uns cantos aínda aqueloutros de Vdes. que coñecen situacións semellantes e próximas. Sen ir máis lonxe, eis esoutra problemática dos xabaríns a estragaren cultivos ao tempo que xa foron causar diversos accidentes en estradas e autovías do país.

Hai vinte mil anos, o ser humano era “forraxeador” e cazador; a técnica máis avanzada que os nosos devanceiros coñecían consistía, daquela, en incorporarse a un fato errante. Porén, outros dez mil máis tarde, e tras a fin da derradeira glaciación, as cousas estaban a cambiar de xeito decisivo; de feito, en certos lugares do planeta os humanos xa deran en domesticar certos animais e cultivaren determinadas plantas. En consecuencia, deixaron de levar unha vida nómade para se converteren en aldeáns. Nin que dicir ten, viña instalarse o principio da civilización.

Non falta quen critique que Karl Marx, malia ter demostrado unha especial sensibilidade ecolóxica nos seus primeiros escritos, acabou por asentar que o medio ambiente ten por única función determinar as cousas posibles, por máis que todo o valor proveña sempre da forza do traballo; isto é, segundo os tales, o autor de O Capital veu adoptar unha actitude, digamos, “prometeana”. En fin, non vén ser o presente o espazo para discutirmos respecto de se o grande autor alemán criticou, ou non, como lle cómpre a explotación capitalista da terra –mediante a industria e a agricultura a grande escala–, a emprobecer o chan e mais os traballadores do mesmo. En todo caso, para Marx, o ser humano –el mesmo forza natural– vén enfrontarse coa materia (obviamente) natural. Mediante tal movemento, os humanos obran na natureza externa, alterándoa, e alterando asemade a súa propia natureza. Desenvolven deste xeito as potencias que dominan nela e someten ao seu propio dominio o funcionamento de forzas. Dito/escrito noutras palabras, a historia da humanidade vén ser a historia do seu esforzo por transformar a natureza en beneficio propio. Coido que se trata dunha evidencia obxectiva, ben difícil de contestar.

Mais “mudan os tempos, mudan as vontades” (e as sensibilidades), advertiu o poeta. Se ben que en boa parte do século XX a ecoloxía foise preocupar singularmente dos problemas locais –por exemplo, o perigo de desaparición dunha especie determinada–, xa na segunda década do XXI parece evidente que cómpre deseñar outro modelo: isto é, conformar unha nova ciencia que teña en conta o medio ambiente na súa globalidade; unha ciencia da biosfera, do sistema planetario, que inclúa e permita a vida. Xa que logo, considerar unha nova teoría da ecoloxía global e veña dar resposta –para alén de frases feitas, amálgamas de bos sentimentos…– no noso caso por que e en función de qué queremos que os lobos campen polos Picos de Europa e etc.As administracións –e os políticos que as dirixen– son como son. O seu ideal é que nun territorio –escaso, despois de todo– como o que estamos a tratar deveña posible ao tempo a presenza dos lobos, esoutra do turismo “ecolóxico de calidade” e aínda a dunha gandaría asemade “ecolóxica” e, por expresalo ás bravas, totalmente guay.Pois ben; fai falta adescribir e admitir, polo contrario, a existencia de contradicións e afrontar logo con valentía a problemática dunha convivencia acaso imposible. Isto é: se a resposta é que si consideramos necesario e bo que os lobos –e o caso serve para calquera outro animal silvestre– poidan desenvolverse en liberdade, cómpre tomarmos as medidas precisas para que semellante propósito se leve a termo na súa integridade (e, nin que dicir ten, buscar unha solución digna para os gandeiros). O resto, as componendas, parches… forman, irremediablemente, dun mundo que xa non é. Dun mundo que acaso nunca foi: ese mesmo de confundir nun mesmo curral raposos e galiñas.