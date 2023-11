Su lema, no vale parar. El vigués Indy Tumbita traza un viaje musical intrépido, desde ser el rey de la cumbia hasta evolucionar como Joao Tomba. Después de una lesión en el RollerSkate, colabora con Pussycats, elogiado por John Peel. Thee Tumbitas y Pedrito Diablo & Los Cadáveras son capítulos donde fusiona influencias desde Morricone hasta Dick Dale. Como Indy Tumbita & The Voodoo Bandits, su música explora sonidos amazónicos y cumbia. Más allá, su creatividad abraza videoclips y diseño. En proyectos como Los Duques de Monterrey, su lema “rock, peligro y boogie boogie” resuena. Este relato, entretejido en la trama musical contemporánea, destaca su impacto y versatilidad. No os lo perdáis hoy sabado en la Sala Kominsky donde tendrá lugar una fiesta de imitadores de Joao Tomba.

Fotografía: Augusto Rodríguez Los tratos de Castro con las cocineras gallegas con talento De veras os digo, amigos, que el próximo lunes tendréis la oportunidad de escuchar en la tribuna del Club FARO, en la que intervienen con regularidad plurales voces, a cuál más interesante, a nuestra muy ilustre dama de la literatura y el feminismo, María Xosé Queizán. Y eso no es todo, a su lado hallaréis a Manolo Janeiro, humanista de variados registros, poeta, narrador y diseñador, que publica a fe mía libros muy bien editados y con mucho fundamento. ¿Y qué papel jugarán ambos en la mesa? Pues dar escolta cultural a Xavier Castro y bautizar su libro, Cociñeiras con talento. Mulleres e gastronomía en Galicia, recién horneado, y nunca mejor dicho, en la editorial Transforma. La Transforma de Manolo Y es que en Transforma está implicado Manolo Janeiro y es una joven editorial viguesa que difunde obras por lo general en castellano, pero sin olvidar el gallego, como es el caso de la recién citada de Xavier Castro que presentan el lunes. Un homenaje a las cocineras de toda la vida que nos han dado de comer la mar de bien. Aprovecho para decir que acompañan a Janeiro en su editorial el sabio filósofo Manolo Rodríguez, ex de la revista Grial con Damián Villalaín y el ensayista Carlos Fernández. Janeiro se ocupa de la maquetación de su sugestiva producción, cuyas lecturas sé que complacen a ávidos lectores como Miguel Pérez Pereira, Xulián Maure, Camiño Noia y al economista José Carlos Arias, según asintieron en un cocido comunal en que anduvieron implicados el otro día. Y es que decir que la cultura empieza por la boca es tan verdad como la orina milagrosa de San Cucufate, por mucho que lnieguen ateos pobres de espíritu. Parde pide firmas para que den licencia al Bonus Track Anda por ahí Miguel Ángel Pardellas frenético buscando fieles para su causa. Parde, como sabéis, es un activista con la música como eje, sea tocándola o haciendo que otros la hagan sonar en conciertos en su pub, el Bonus Track en Pi i Margall1. El “Bonus” es local que lleva más de dos décadas promoviendo la cultura musical en Vigo, ha sido a lo largo de los años un espacio vital para artistas emergentes y establecidos, pero no consigue licencia para conciertos en vivo. Y en eso consisten las 507 firmas que tiene en la plataforma org: solicitarla al Concello de Vigo porque “no solo beneficia al local –dice– sino a la comunidad artística y cultural de Vigo”.¡Ándale!