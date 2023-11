Monifates en Ferraz

África Valencia, historiadora ourensá, ventou acontecemento e plantouse en Ferraz, “rompeolas de todas las Españas”. Viu cousas, coma Xohán Evanxelista, a modo de farsa. Entre a concorrencia de xente que parecía a da misa de San Agustín, Colonia del Viso, África gravou a figura dun machango. Tal alegorizaba a Hispanidad de Ramiro de Maeztu. O manifestante, morrión quiñentista na cabeza, ía de conquistador español de América. Portaba unha cruz porque xa José Antonio distinguira como “misionera” a vocación histórica de España.

África Valencia viu e escoitou mozos patriotas a berraren as descompasadas avemarías dun rosarío que escandalizaría ao Padre Peyton. Non percibiu, África en Ferraz, camisas azuis nin o xugo e frechas que identifica o feixismo español. Pero si abondaban os brazos en alto que caracterizan o mesmo horror internacional hogano. Nin camisas “azul de mahón” nin bandeiras bermellas e pretas coma a boca do lobo.

Si que se mirou exhibición ignominiosa de bonecas inchabeis que pretendían representar ás mulleres de esquerda. Houbo, pois, un control moi interesado do mando neofascista sobre a militancia. Entre a simboloxía permitida en Ferraz, a historiadora reparou nos dous bastos de goles cruzados en aspa de Santo André.

Esta bandeira foi a do Requeté que Franco unificou coa Falange por decreto e coa colaboración especial de Esteban Bilbao. As máis das enseñas nacionais españolas que mirou África eran as vixentemente constitucionais, por máis que algunha pancarta rozaba no seu eslogan desacato ao rei actual. A multitude das vermellas e amarelas fixo acordante a África doutra bandeira implícita de España: a tricolor, a sempre vencida, a que alporiza ás dereitas cando se miran a elas mesmas nas marxes.

Durante varias xornadas, África Valencia foi apuntando no seu móbil, outras ausencias e presenzas seguramente planificadas polos dirixentes das actuais dereitas, de raíz franquista todas. Entre as ausencias, a da cruz gamada alemá que se prefere deixar fora da imaxinería ampulosa coa que Abascal e Feijóo amezaron e ameazan. En canto ás insistencias, non podía faltar a do nacionalcatolicismo constitutivo e inseparábel do réxime de Franco que fai clamar aínda hoxe por políticas laicistas definitivas. Ou sexa, que as mensaxes emitidas polas manifestaciónbs de Ferraz estes días pasados, fixo renacer na memoria dos máis vellos o rostro do caudillo multiplicado na plantilla fixa da nosa memoria infantil que se resiste a ceder. Nós, en contumacia, Frente Popular.