Se le van a complicar las cosas, y además bastante, el PPdeG en Ourense, ahora que se confirma la decisión jacomita de presentarse a las elecciones gallegas, que ya se sabía. Si consiguen cercarse a los votos que obtuvieron en la capital en las pasadas municipales tendrían un escaño casi asegurado. Y si se extienden al resto de la provincia, podrían llegar incluso a dos. Difícil, sí, pero... ¿Eh?

Bueno. son los cálculos que hacen sus gurús, y que parten de una posible alianza con otros, si bien –como ya os narró avecilla–, los pachistas todavía dudan. Sobre todo cuando la hueste kapitalina dice que llevará como candidato a la Xunta a un teniente de alcalde, lo cual parece como gobernar Flandes desde un parapente. O sea, una hazaña más propia del Gran Capitán que de un teniente. ¿No?

Volviendo a los problemas que eso puede plantearle al PP, y que O Noso Presidente busca arreglar dando entrada a los baltarianos en la gestora PProvincial, nadie sabe si lo conseguirá o no. Hay un cabreo del nueve largo con la decisión de llevar al Nene al áureo retiro del Senado para que cobre, calle y use lo de “excelentísimo” –por el momento– pero las cuentas electorales, allí, no salen. Ojito...

Por lo demás, Anacleto envía un mensaje según el cual, rematada la Guerra de las Investiduras, va a dar comienzo la de guerrillas. Por la banda de babor echarán mano de todo lo que puedan para ver si O Noso Ex cede, o lo ablandan y así fomentan la división interna. Por su parte, los de estribor seguirán, mientras el people aguante, sacando gente a la calle hasta que mire y actúe. ¿Capisci...?