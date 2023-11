Cuentan y no acaban, fratres, de las desdichas de un aspirante al ascenso de varios puestos en el escalafón del rojerío gallego, que se fue a Madrid para asistir al día de gloria de Petrus. Dotado de invitación para entrar en el Congreso, se retrasó en los controles de acceso –dicen que había allí más vigilancia que en Fort Knox– y se quedó sin ver la mitad de la sesión de la mañana y lo que es peor: no lo vio casi nadie de los que le interesaba que le viesen. Y de ese modo no pudo sumar méritos para ser subdirector de algún chollo vacante. Ojito...

Y es que, como os había anticipado avecilla, ya corren los rumores acerca del nuevo gabinete. Nada oficial, porque hasta hoy no se votará, pero entre unas y otras fuentes se especula con que a Yolandinha y sus sumandos le caerán entre cuatro y cinco ministerios, que Colau no, y que el resto tendrá que echarlo a suertes entre la docena y media de parotiditis que están con ella. Y no le será fácil: lo más probable es que tenga que abrir una tómbola y echar a suertes para ver quienes son los afortunados. ¿No?... donde es más que posible que haya una remodelación a fondo del personal directivo es en Génova estrés. Según asegura Aniceto, O Noso Ex está mucho más que insatisfecho con su equipo de estrategas. Tras el fracaso previsible de pedir nuevas elecciones es muy probable que los que sean diputados en ese equipo tengan que elegir entre el grupo y el acta. Algunos “organizadores” en cambio no tendrán esa opción: seguirán en el Congreso –aunque, eso sí, calladitos– o sino tendrán que volver al trabajo como el resto de los mortales. ¿Eh? Algunos dicen que es posible que haya un retorno para las listas electorales de las gallegas el año que viene. Es muy poco probable, porque son muchos los alfonsinos y no todos cabrán, aparte de que será aquí y no allí donde se elija a los próximos diputados autonómicos. Aunque, en unos cuantos casos, se consulte. Pero de un modo estrictamente oficioso. Anacleto apuesta porque no habrá “devolución”, pero vistos los resultados de estos últimos meses nada es seguro. ¿Capisci?