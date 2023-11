Letras galegas na Asturias Occidental

Que a lingua, antiga e propia dos concellos asturianos de Occidente sexa a galega, é feito que na nosa xuventude nos certificou Dámaso Alonso, mestre no poema e na filoloxía, que era orixinario, por familia, de Castropol e os Oscos. As xentes desa terrra que media entre os ríos Eo e Navia e que o urso garda polo Sur na prodixiosa fraga de Moelos, gostan de cultivar o noso e seu idioma, sexa no plano da literatura oral sexa en rexistros cultos máis ou menos marcados polo galego común ou polas falas locais.

Estamos a ler un libro recente sobre este tema: Xoan Babarro González, Xurxo Fernández Acevedo, Rita Bugallo González, “Literatura Galegoasturiana. Poesía, prosa, teatro”, Universidade de Vigo, 2023. Trata, a tres voces, do que o título anuncia con precisión. A maioría dos escritores e escritoras da Terra Eo-Navia que se estudan na obra viviron e floriron no século XX e no que levamos de actual. Cunha excepción notabilísima.

O libro inclúe, por primeira vez na literatura galegoasturiana, un trovador que se considera do século XIII e de cuxa identidade histórica non se sabe case nada: Fernan do Lago. Este, nunha única cántiga conservada, pon, como escenario do seu idilio festeiro, certa igrexa de Santa María do Lago que verdadeiramente existe, aínda que reconstruída, no concello asturiano e galegófono de Allande. A atribución xeográfica precisa segue a ser problemática, dada a moitedume de localidades Lago que se espallan por Galicia e Portugal. Trataron, algúns filólogos eminentes, de identificar a persoa de Fernan do Lago coa de Fernand’ Esquio debido a unha inmortal composición do segundo que se refere a amores e caza de aves que ten lugar precisamente nunha paisaxe lacustre. A presenza real, en Asturias Occidental, dunha tanxíbel igrexa de Santa María do Lago é, pois, certa. A cántiga arrinca así: “De ir a Santa María do Lago hei gran sabor / pero non irei alá, se ante i non for, / irmana, o meu amigo”.

Ou sexa que a moza eterna dos Cancioneiros xúralle a unha da súas compañeiras que non acudirá á romaría (implícita) de Santa María do Lago se alí non vai, tamén, o seu amigo. O poemiña axústase, pois, á formula, miniaturizada e fixa, do encontro erótico ao abeiro dunha festa relixiosa. A excepción desta cántiga citada, o resto da obra lírica de Fernan do Lago perdeuse, e supoño que para sempre. En todo caso, este trovador abre con honra a nutrida nómina dos escritores e escritoras galego asturianos en lingua galega dos que se trata na obra que comentamos.