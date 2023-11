Y ahora, ¿qué?

Cerrados todos los acuerdos necesarios para la investidura del señor Sánchez, procede analizar lo más en frío posible no tanto lo que ha de pagar el jefe del Gobierno, cuanto lo que padecerán los ciudadanos por los efectos de la negociación. Especialmente, los gallegos, puesto que hasta ahora han sido parte de los damnificados principales por el sistema de financiación autonómica. Sobre todo, por la ausencia de consideración de características que, como la edad media de la población o la dispersión, encarecen los servicios públicos y por tanto exigirían una atención económica especial.

El hecho de que los tributos catalanes al Estado se queden en Cataluña y los 15.000 millones de euros para paliar la deuda de esa comunidad cambia las reglas del juego. Lo primero, porque resta dinero a las arcas públicas y por ello el reparto será menor; lo segundo, porque daña directamente a las comunidades que, como la gallega, han respetado las normas gubernamentales sobre el déficit. Y es que el porcentaje que dice el Gobierno que devolverá supone para los incumplidores mucho más dinero que para los otros. Algo que implica de suyo desigualdad e injusticia distributiva.

Es por ello por lo que las denuncias de la Xunta no solo son correctas, sino prudentes. Pero el problema no es quejarse, sino la ausencia de respuesta a los requerimientos de los perjudicados. El presidente Rueda habló de “diálogos con otras comunidades” y hay que suponer que no se refiere a las regidas por el PSOE. Es decir, que parece que llama a una especie de alianza que, vista la actitud del Sr. Sánchez desde que llegó a Moncloa no alienta demasiadas esperanzas de solución. Más bien anuncia conflictos bastante más justificados que los referidos a separatismos aunque se pinten de otro color.

La cuestión ahora será, ahora, qué hacer, cómo y ante quién, y la respuesta lógica es ejercer el derecho a la igualdad que consagra la Constitución ante los tribunales correspondientes. El “pero” adversativo está en que tras el pacto con Puigdemont el poder judicial ha quedado en entredicho, por no decir prácticamente eliminado. O, por lo menos, reducido a su mínima expresión. Con un agravante: casi nadie ahora mismo puede confiar en el Tribunal Constitucional para resolver causas en las que esté en entredicho el Gobierno de don Pedro Sánchez. Vistas las decisiones del TC sobre recursos contra el equipo de Moncloa, es lícito suponer que al menos el escepticismo en esa vía judicial está más que justificado.

La solución no es llenar las calles de gente protestando. Al menos en opinión personal, la sociedad debería movilizarse a través de los cauces institucionales que existen: los sindicatos, la patronal, los colegios profesionales, las asociaciones y en definitiva las estructuras que coordinan y movilizan al conjunto de la ciudadanía. No se trata de negar el derecho a la cívica protesta callejera, sino a la utilización racional de los cauces que la propia sociedad ha construido. Lamentablemente, esta misma sociedad ha perdido la fe en esos cauces, pero la mejor manera de recobrar esa fe es utilizarlos.