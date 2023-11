Habrá Gobierno, los acuerdos entre los partidos que apoyarán la investidura y el PSOE han llegado a su fin, mientras los entornos del PP y VOX siguen indignados con el hecho de que no les corresponda a ellos dirigir el país los próximos cuatro años.

Lo de estos días en la calle Ferraz no es más que la pulsión después de la decepción, después de la expectativa frustrada, después de que aquello que daban por seguro no se haya producido. Y entonces, en vez de buscar la responsabilidad en casa la buscan fuera, señalan al otro, todos son culpables de su propia frustración menos ellos.

Hay algo de pensamiento adolescente en todo ello, tengo toda la razón, lo hago todo bien, pero el mundo no me comprende; y el resto son unos inmorales que hacen aquello que yo no puedo hacer. Todos ellos han olvidado el Pacto del Majestic, las concesiones de Aznar a los catalanes, como Aznar le sirvió a Pujol la cabeza de Vidal- Quadras y lo defenestró de la presidencia del PP catalán para que CiU lo votara.

Pero cuando lo hace el PP está bien, y cuando lo hace el PSOE está mal, porque el PP son los españoles de bien y el PSOE una banda de interfectos de dudosa moral; que no digo yo que no haya algo de esto en todos los partidos.

No sé por qué en este país se ha instalado de nuevo el lenguaje del Capitán Trueno, ni por qué, estadísticamente hablando hay una correlación perfecta entre los que querían que gobernara Feijóo y los que sienten la profunda herida que Sánchez ha infligido en la dignidad de España.

Que así, a bote pronto, todo parece indicar que la daga de Sánchez en la dignidad de España, se ha hundido más en la frustración de los que esperaban la victoria de Feijóo que en la propia España; porque por mucho que soy de números, las cuentas no me salen, y los votos siguen sumando lo que suman.

El PSOE gobernará, pero mucho me temo que va a pagar un alto precio por este Gobierno, aunque el coste sería más o menos el mismo si hubiese repetición electoral; y por eso tengo claro que Sánchez no tenía otra salida y que Feijóo, que estaba totalmente derrotado, ha aprovechado su momento para reflotar el barco popular, que ya empezaba a tener demasiadas vías de agua y demasiados candidatos a capitán o capitana.

En Galicia, el acuerdo ha dejado tocados a los socialistas; no les ha conferido especial protagonismo, mientras que la postura negociadora del BNG se ha manifestado claramente, y, sobre todo, va a dejar desorientados a los electores de centro que todavía apostaban por el PSdeG.

A Rueda se le han abierto todos los caminos para renovar la mayoría absoluta, aunque a los gallegos no les guste ver al presidente de la Xunta de Galicia al servicio de Génova. Lo cierto es que por mucho que el PSOE consiga formar Gobierno en Madrid, el rechazo de los sectores centrados a la forma en que se ha consolidado este gobierno alimentará las opciones del PP en Galicia, y seguramente las del PNV en el País Vasco.

Va a ser un comienzo de legislatura muy duro, y el PP tratará de que este clima se extienda lo máximo posible, cosas de mezclar la dignidad con la estrategia política.

*Profesora de Ciencia Política y Administración. Equipo de Investigacións Políticas da Universidade de Santiago