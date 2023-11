Vindo dunha familia de leoas (aboa, nai) republicanas, Beatriz Suárez Briones leva o activismo no ADN. Di que sempre tivo a sorte de atopar mulleres e homes extraordinarios que nutriron o seu desexo de cambiar o mundo. Foi pioneira dos estudos feministas na Universidade de Vigo (codirixíu o Posgrado en Estudos de xénero, un dos primeiros das universidades españolas). Con Xosé Manuel Buxán, tamén profesor da Uvigo, crearon Legais, que fixo de Vigo o centro da reivindicación lesbigai a finais do século pasado. Como profesora de Crítica literaria, o seu outro lugar para alimentar a utopía é a literatura, ese lugar onde todo é posible.

Foto Augusto Rodríguez

¡Qué bocata de vaca gallega, tetilla y pimientos “da horta”!

Vayamos a las cosas importantes: la comida. Después de nacer estamos unidos al mundo, antes de nada, a a través de la boca, que es la fuente de la experiencia inmediata. Eso se ve ya en los bebés y lo saben María Afonso, su apoderado en el amor Gonzalo Álvarez y su hermano Xacobe, que ayer vaciaron de mobiliario su restaurante As Cunchas (T. Alonso 117) para dar espacio a las 200 personas apuntadas a la gozosa tarea de degustar su imperial bocata de vaca gallega, queso del país y pimientos “da horta”, gratis los 30 primeros. Se me hace la boca agua solo con pensarlo. Bueno, no creáis que lo tienen todos los días sino que ellos son seguidores de la mítica serie The Bear, en la que es famoso su bocadillo de ternera y pimientos, y decidieron dedicar un día especial inventando una versión gallega. ¡Buf, me imagino ante la boca ese pan seleccionado, esa carne vacuna, esa salsa de queso tetilla derramándose, esos pimientos de la huerta de la casa! Ya estuve allí hace un mes atacando en viril sexteto un magnífico cordero á moda de Monçao y ahora, este enxebre bocata.

Las manos de los Pérez Mendos

Entre el cordeiro á moda de Monçao, el bocata The Bear a la gallega o la próxima centollada que tendremos el 23 en el restaurante Mauro de Vilaboa, precedida por empanada de xoubas y seguida por huevos fritos con patatas y chorizo (aún podéis apuntaros), uno tiene que tomar medidas defensivas de higiene corporal. Mi próxima cita la tengo en la clínica de fisioterapia de Pablo y Javier Pérez Mendos, ahí por la calle Cuba, a quienes conocí en el Juanita de Toño Gómez y dando servicio gratuito el pasado año a corredores del RunRun que organizan asociaciones de vecinos y Concello. Pertenecen a esa nueva hornada de vigueses que renuevan y mejoran la oferta local, en este caso combinando la terapia manual con el ejercicio para recuperar lesiones, Javier más centrado en el entrenamiento y Pablo en el Pilates. Sé que suben enteros en su demanda.

Y Lois Pérez Leira dejó Vigo

Y Lois Pérez Leira, que vive ahora en Argentina y preside la asociación de Residentes de Vigo. Estuvo 15 días en Vigo y aprovechó su encuentro con el cantante Tono Alcalde para componer una canción por la paz, que se espera estrenar el próximo mes. Pérez Leira es un tipo versátil, activo en la política, prolífico en libros e incluso letrista de canciones.