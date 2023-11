No segundo mes do ano en curso, o Concello presentou aos veciños o proxecto de Humanización de San Martiño, co visto e prace de Patrimonio de Galicia, e pendente de acadar un acordo co Arcebispado de Compostela, a fin de consolidar o ancestral centro histórico de Moaña. Dicimos consolidar, porque dende o ano 2005 –mais ben dende 2004– houbo unha concatenación de actividades culturais cara á recuperación deste complexo histórico, algo esquecido pola veciñanza, pois ata entón os coñecementos que tiñamos da freguesía de Moaña procedían de autores de fóra de Moaña, como por exemplo: Otero Pedrayo, Casimiro Torres, Hipólito de Sa ou Bango Torviso. Mención especial foi o baleirado do arquivo e documentos gardados na reitoral de S. Martiño, que fixo o profesor cangués Vázquez Marinelli, cedidos á Biblioteca de Moaña a comezo xa deste século XXI e que marcou o camiño de novas investigacións.

Hoxe en día sabemos que houbo unha igrexa prerrománica antes da mandada construír polo nobre Fernando Arias. Hoxe sabemos das concesións do rei de Galicia e León Fernando II a Fernando Arias. Hoxe está confirmado que o templo de San Martiño foi rematado no ano 1197. Hoxe sabemos da influencia do mosteiro de Ermelo na parroquia de Moaña. Hoxe sabemos que a reforma barroca da parroquial de San Martiño aconteceu no ano 1758. Hoxe sabemos o nomes dos mestres carpinteiros e canteiros que traballaron na reforma. Hoxe sabemos a biografía do emigrante en Colombia, Lorenzo de Paredes, que enviou os cartos para ampliar a igrexa de San Martiño. Hoxe sabemos con detalle a iconografía do templo, destacando as obras do imaxinario santiagués Xosé Rivas na talla da virxe do Carme. Hoxe sabemos que a división parroquial de Moaña en 1964 incumpriu as normas eclesiásticas. Hoxe sabemos das casas decimonónicas da contorna de O Cruceiro... Todo isto e moito máis, sabémolo, grazas ao enorme traballo e constancia de Manuel Uxío, Cronista Oficial de Moaña, que soubo poñer en valor a súa parroquia natal dende o seu retorno no ano 2005. *Investigador e activista cultural