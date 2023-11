La renuncia del líder vecino

António Costa, primer ministro de Portugal, no ha tardado en presentar su renuncia al verse envuelto en un caso de corrupción que por el momento incluye las detenciones de su jefe de gabinete y un empresario amigo. Ser investigado –ha dicho Costa– es incompatible con la dignidad del cargo. No se ha olvidado el premier portugués de referirse también a la dignidad de las instituciones democráticas de su país. “Dimito con la conciencia tranquila”, ha querido añadir al despedirse. Pendiente de que se esclarezca su responsabilidad en los delitos que investigados, expresó su plena confianza en los jueces.

Si hubiera querido parecerse a algunos de sus homólogos del Gobierno español y a los dirigentes del procés con quienes negocian el acuerdo de investidura, tendría que haber actuado de un modo diametralmente opuesto cargando contra ellos por judicializar la política. En la hora del delito los líderes del país vecino muestran un respeto por la ley que aquí se ha perdido. Ese respeto consiste simplemente en entender que la separación de poderes resulta imprescindible para garantizar el buen funcionamiento de cualquier democracia.

Sánchez no ha dejado en todos estos años de establecer paralelismos con su compañero socialista ibérico. En los buenos momentos y siempre que le interesó fijar un vínculo. En los malos, debería acordarse también del líder vecino que para no dañar a las instituciones decide dimitir. No son esos, desde luego, los escrúpulos del presidente en funciones del Gobierno español, que no tiene inconveniente en pactar con un prófugo de la justicia que además ha sido imputado por terrorismo en plena negociación de la amnistía. Por no volver a insistir en el pasado etarra de otros de sus socios, Arnaldo Otegi, o el posado más reciente con los herederos de ETA. El caso es que Costa, envuelto en un escándalo de corrupción, no ha vacilado al elogiar el papel de la justicia, cuando aquí se trata de manipularla y acorralarla con la burda excusa de la guerra judicial.