Cuatro Cosas

Ojito: el acuerdo entre PSOE y Puigdemont, que como casi todo lo que sale de la Moncloa actual es interpretable a gusto del consumidor –y si no, se cambia, y listo– incluye, además de la amnistía para todo dios, un referéndum que ya se verá si es federal o confederal. Pero incluye un apartado económico en el que se dice que el cien por cien de los impuestos recaudados en Cataluña se quedan allí. Los demás, a mirar. Jo...

Todo eso, además de los quince mil millones para la deuda, es el chollo del siglo. Y cuidadito, no vaya a ser que la estancia en Waterloo, más las facturas de viajes, bebidas y compañías al ibérico modo, no vaya a ser que tengamos que pagarlo entre todos. Lo que está claro es que a los de Junts les ha tocado el gordo de la Lotería, y a ERC el segundo premio, al PNV ex aequo con los republicanos y al BNG la pedrea. Uf...

Lo más curioso es que mientras el Bloque presume de un éxito para Galicia tras el regalo de su voto a los petrusianos, los del PSOE –muy astutamente– se atribuyen el mérito. Por lo tanto, lo que falta hasta las elecciones va a ser muy divertido para el público: los nacionatas enarbolarán lo del peaje, las cercanías, y blablablá. A su vez, los monclovitas pedirán que se les vote a ellos porque traerán como mínimo el maná. ¿Eh?

Mientras, O Noso Presidente contraataca y dice que lo del BNG es “de garrafón”. Y es que los alfonsinos parecen decididos a ir al cuerpo a cuerpo, arriesgando lo menos posible, claro. La campaña que viene se va a complicar aún más si se tienen en cuenta las profecías de los gurús, que anuncian una remontada del PSdeG. Claro que esos pronósticos son de pago, y por eso dicen lo que dicen. ¿Capisci?