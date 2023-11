Cegueira e Gaza

Na pasada segunda feira, 6 de novembro, as palabras de António Guterres soaron con elocuencia e un bronce profético que levou a nosa imaxinación aos días inaugurais e carbonarios da República Portuguesa, 1910. O secretario xeral das Nacións Unidas dirixíalle a palabra ao mundo cunha denuncia e unha petición. A denuncia era a do horror que, en Gaza, conculca todos os dereitos básicos. A petición, unha tregua ou pausa humanitaria nisto que presenta as características de guerra total localizada.

"Coa ofensiva de Israel contra A Franxa de Gaza, nos pobos do mundo reacciónase en solidariedade coa parte feble da contradición"

Por veces, parece que parte do mundo non teña ollos e non vexa os acontecementos de Palestina, co cal xorde a referencia a un libro de Huxley titulado Eyeless in Gaza. O Estado de Israel naceu en 1948; isto é, dez anos despois de eu vir ao mundo. Ocorre que a poboación árabe preexistente, convertida en subalterna, insiste na insumisión e reclama sempre o seu dereito á Terra propia. Coa ofensiva de Israel contra A Franxa de Gaza, nos pobos do mundo reacciónase en solidariedade coa parte feble da contradición. Israel sionista, apoiado nos EE UU e as súas dependencias, está levando á práctica unha guerra que parece ter como obxecto a liquidación da patria árabe palestina. En efecto, as conciencias do mundo, ao menos as de esquerda humanista e real, seguen reaccionando en favor dos castigados. O que me fai acordante de que, en 1989 e 2003, trinta e sete poetas galegos, convocados pola Fundación Araguaney, uniron as súas voces no libro Intifada para pedir a liberación de Palestina. No combate de David contra Goliath é difícil tomar partido polo xigante por máis que este resulte vencido no conto bíblico.

Non somos ninguén para propor solucións ao conflito creado en 1948, pero hainas. Desbotado polas partes un Estado Palestino-Israelí en todo o territorio, bilingüe e bicultural, fica só unha forma posíbel, aliás asumida polos organismos internacionais. Ela é a da creación dun Estado Palestino e outro Israelí con territorios propios en coexistencia pacífica. Será iso, ou a guerra se fará interminable: os palestinos nunca se renderán. O destino do pobo de Palestina non pode ser o exterminio da súa poboación senón a convivencia cos xudeos en Repúblicas separadas e independentes. E tal cousa só se mira posíbel nun mundo multilateral no que o soño das Nacións Unidas se achegue á realidade e o imperialismo deixe de existir. Entre tanto, sexan benvidas as pausas humanitarias sempre que vaian encamiñadas á paz permanente. Teñamos ollos para Gaza.