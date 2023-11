Llegué a la estación con media hora de antelación. Me gusta precipitarme. Nunca sabes qué puedes perderte en esos sitios, pero, por si acaso, que no sea el tren. Y ni eso está garantizado: mi amigo Pablo se presentó hace años en la de Oviedo con hora y media de adelanto, nada menos, y aun así se quedó en tierra. No deja de tener mérito, porque tenía la vía delante de las narices.

Apenas se abrió el control de acceso de mi tren, el domingo, empezó el espectáculo. Es bueno que el espectáculo empiece cuando se abre el telón, y no antes ni después. Delante de mí, al principio de la fila, iban cuatro personas que parecían viajar juntas. “Para, para ahí, que se va a liar”, le dijo el responsable del escáner de seguridad a su compañero. “¿De quién es esta maleta?”, preguntó, señalando a un equipaje que acababa de asomar al otro lado de la cinta. Una mujer de unos sesenta años se identificó como la dueña. “¿Qué lleva dentro?”, inquirió el vigilante. “Mis cosas”, respondió ella. Él compuso un gesto rizado, como si acabase de metérsele en los ojos humo de tabaco. “Sus cosas, claro. Pero entre ellas veo bastantes cuchillos”.

Escuchar la palabra “cuchillos” dio vida a la fila y dotó a la escena un inusitado suspense, como cuando en una película el espectador descubre bajo el asiento una bomba, y él ocupando no lo sabe. Quienes la oímos estiramos la cabeza hacia la maleta, de la que la propietaria empezó, en efecto, a sacar unos cuchillos largos, brillantes, nuevísimos, envueltos en prendas de ropa. “Yo también llevo”, admitió uno de sus acompañantes. No conseguía entender qué clase de turistas visitaban Ourense y se llevaban de vuelta a casa una docena de armas blancas. Pero la cola me empujaba hacia delante y tuve que avanzar.

Me alejé hacia el tren devorado por la intriga. Qué iba a pasar con aquella gente y sus cuchillos. Pero cuando se acercaba la hora de la salida, los cuatro viajeros entraron en mi vagón y se sentaron a mi lado. Me pareció que me rodeaban, como a Bruto. De pronto, me pareció imposible que no hubiesen logrado colar un cuchillo pequeño, pero letal.