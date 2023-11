O Padre Sobreira busca acougo en Beade

Coido que foi hai máis de corenta anos que por medio do profesor Xosé L. Pensado, mestre da filoloxía galega con obra dabondo para tal título, se me encomendou para a Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada o artigo sobre o monxe bieito Padre Sobreira, Xoán Sobreira Salgado (Beade, Ourense, 1846-Madrid, 1805). Anos máis tarde publicamos conxuntamente o epistolario do ilustre fillo de Beade con Casimiro Gómez de Ortega e con Xosé Andrés Cornide. Aínda que non atopásemos obras da súa autoría, que as hai, abondaría este epistolario para certificar a pertenza do padre Sobreira ao século das Luces e a súa residencia no parnaso dos ilustrados galegos. Como tal era home curioso por saber dos fundamentos da sociedade, e crítico na acepción que esta palabra tiña na época, de home reflexivo e de opinión, facultade de facer xuízo e exame rigoroso de escritos e de obras ou suxeitos. De aquí os numerosos títulos que no século XVIII son encabezados por esta palabra, unha marca ilustrada. Tivo Sobreira a fortuna de ser continuador das inquedanzas do seu compatriota, tamén bieito, o Padre Sarmiento que encabezou as protestas polo subdesenvolvemento de Galicia ofrecendo propostas renovadoras da súa vida económica, social e cultural, cun rigor alonxado do arbitrismo característico da época. Foi Sarmiento un personaxe polifacético que defendeu con valentía o uso do galego no ensino, na administración e na igrexa. O seu espírito reivindicativo causou a envexa do catalanismo (Las Españas vencidas del siglo XVIII, p. 168).

Pois ben, o Padre Sobreira estivo no ronsel sarmentista, tentou continuar o seu traballo, buscou con interese a súa obra manuscrita e non deixou de divulgala diante dos homes de ciencia da época. Por esta razón o profesor Pensado editou a obra de ambos bieitos consciente do capital que atesouraban para o futuro da nosa lexicografía. Non obstante o nome de Sobreira xa andaba polo mundo da ciencia adiante antes da publicación das súas obras, traspasando séculos e fronteiras diante da indiferencia dos seus paisanos desde que se publica a obra Flora Peruviana et Chilensis (1798), obra de Hipólito Ruiz e José Pavón, expedicionarios a Perú e Chile e discípulos do gran botánico Casimiro Gómez Ortega. O estudo destes adiantados permítelles entresacar, do amplo listado de novidades nomenclaturais, unha relación de 116 xéneros de plantas que dedican a personaxes significados: algúns protectores da expedición comezando polo Rei (Caludovica), Floridablanca (Monninal Floridablanca), Godoy (Godeya) etc.; outros, profesores como Gómez Ortega (Gomortega Casimira) e científicos recoñecidos como Sarmiento (Sarmentia) ou Juan Sobreira (Sobreira), “monje benedictino, Botánico y Lingüísta”, tal como reza no texto desde a súa primeira edición. Sempre se mostrou Sobreira afecto aos seus lares de nación tal como mostra nas cartas a Cornide e Gómez Ortega datadas en Beade en distintos anos e nos meses de verán que adoita pasar alí onde expresa a súa ledicia e boa saúde, ocioso, fuxindo do “polvo cáustico de los pergaminos”, para bañarse no Avia e “reconociendo la hermosa variedad de pavías del Porto Lodeyro de esta feligresía, al gusto del paladar”. Entérome pola prensa e polo amigo Diego Rodríguez que Beade está na procura dun nome para unha rúa. E o padre Sobreira anda na procura de acougar na súa terra desde o século XVIII que o fixeron peregrinar, contra da súa vontade, por conventos de fóra de Galicia. O Padre Sobreira busca acougo nesa rúa de Beade. *Académico numerario