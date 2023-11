La gran subasta

Con todos los respetos a una organización que, como el BNG, es la segunda fuerza parlamentaria de Galicia, procede definir el resultado de la negociación con el Gobierno como decepcionante. Al menos según los datos conocidos tras las firmas, que sólo especifican una –otra– “rebaja” en el peaje de la AP-9. Lo demás ha de acogerse a la fe según el catecismo del padre Astete: “es creer lo que no se ve”. Porque hablar de “promesas· sobre trenes de cercanías” encaja con lo que definía el reverendo. Citar una “reducción de la deuda”, sin especificar cuánto y cómo, y si será compatible con el sistema de financiación autonómica que hay que actualizar es, dados los antecedentes incumplidores de este Gobierno que quiere seguir resulta cuando menos flagrante candidez.

Conste que la opinión que se expresa, aunque discutible como es lógico, se argumenta en precedentes concretos de promesas e incluso compromisos anteriores que no se han cumplido. Y sin negar que hubo una pequeña rebaja en el peaje de la AP-9, y que a los usuarios les vendría muy bien otra, no es algo que haga enloquecer de entusiasmo a la afición. Sobre todo cuando se compara con lo que le van a dar a otros, empezando por los 15.000 millones a ERC –más lo que le toque en la subasta a la Junta– mientras a los nacionalistas gallegos parece le tocarán los restos de la misma subasta. Aparte lo que es grave de verdad: que eso mismo le tocará a Galicia, a no ser que alguien descifre a tiempo y con solvencia lo de la de deuda, un galimatías al que se refirió la ministra de Hacienda para describirlo y resultó como cuando se explica la de Trabajo: para entenderla hay que aprender arameo. Y, aún así, se necesita suerte.

Nadie discute el derecho del diputado gallego señor Rego para interpretar el acuerdo ni el del BNG para enaltecerlo. Pero la realidad, al menos desde una óptica personal, es que, promesas aparte, Galicia tiene poco que agradecer a su único voto, por más que haya logrado lo que se dice, que ya se verá. Y consolarse dicen de que otros nada consiguieron, o fiarse de los anuncios del PSdeG, no es ejercer el sentido común. sino establecerse en la inopia. Dicho quede con todos los respetos, desde luego.

Otra cuestión es el rol del BNG en la subasta previa a la investidura. Nadie aquí esperaba un papel decisivo, pero en el sistema Frankestein que ahora prima en el Congreso de los Diputados y en una circunstancia aritmética tan apretada, en la que un único voto puede ser decisivo en más de una ocasión, cabía esperar un mejor manejo del suyo por parte del nacionalismo gallego. Y quien esto opina es consciente de que no redacta una operación mercantil sino política, pero es que tal como se hacen las cosas en estos últimos años no queda más remedio.

En todo caso, procede una reflexión que puede parecer propia de Pero Grullo, aunque el escenario en su conjunto propicia cualquier interpretación. Y muestra una evidencia de necesaria atención: el nacionalismo gallego tiene menos peso aún en la política española que el equivalente al que tiene Galicia. La diferencia, aparte de las obvias, ha de residir en un punto probable: la relativa precaución de un electorado al que no. le importa llevar al Bloque a los diecinueve diputados autonómicos, un marco que la ciudadanía ve quizá más adecuado a su papel a nivel comunitario que estatal. Y convendría reflexionar sobre ello para que nadie pueda quedar satisfecho con los restos de una subasta. Ahora sólo queda pendiente la estrategia de promesas que el PSOE va a desarrollar en el caso de que haya investidura: falta el permiso de Puigdemont.