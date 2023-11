Cuatro Cosas

Debe ser un virus. Afecta a un municipio de las tierras altas donde casi la mitad de sus policías locales se han dado de baja y van a fichar por los de la capital. No es una cuestión de presumir sino de percibir. Los sueldos, dice avecilla, son bajos y el ayuntamiento tiene las cuentas bloqueadas por un choque entre el alcalde y la secretaria, a la que no le salen las cuentas de la plantilla. Vaiche boa...

En otro lugar cercano los que plantan el chollo son los bomberos. De ahí lo del virus, por que también hay lío con los apagafuegos comarcales: la Xunta, dicen los sublevados, los plantó cuando iban a una reunión para buscar una salida al conflicto. Ahora, solo queda rezar para que sigan las lluvias y no se necesiten las mangueras. Casi nadie entiende la actitud del Gobierno autónomo. Jo...

En las otras tierras, las bajas, parece que sigue el lío entre los guardias municipales y el alcalde de Pontevedra. No es oficial, pero algo debe ocurrir porque para encontrar un agente de a pie hay que jugar a la lotería y esperar a que toque el gordo. La “ciudad más cómoda” según Lores padece los atascos de tráfico más grandes y pesados de Galicia. Menos mal que su señoría habla de comodidad: si llega a ser suplicio, manda caralho...

Mientras tanto todavía no se sabe si el domingo habrá o no en Galicia manifestaciones contra la amnistía. Las convocaría el PPdeG, pero aún no hay unanimidad a pesar de que O Nos Ex ordenó la movilización general. En cualquier caso, mucho ambiente no hay: tendrán que poner autobuses y comida de campaña, como si fuera un acto preelectoral más. ¿Capisci...?