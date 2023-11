Observad, qué gozo y contento general. A ver si no van a disfrutar con su encuentro este grupo de exalumnos salesianos de la década de los 60, que valoran tanto la memoria común entre pupitres que se vienen reuniendo nada menos que hace 30 años. Primero hacían una comida anual pero, al percibir que el tiempo se les iba escurriendo entre las manos cada vez más rápido, desde hace 3 años se reencuentran en invierno y primavera en O Casqueiro de A Madroa. Solo una mujer infiltrada entre ellos: María, la ama de llaves del lugar.

Ari Magritte vuelve ilusionada al Contrabajo, recién reinaugurado

Se acerca el día, Ari Magritte, cantante de nuestras olívicas entretelas, se acerca ese sábado en que volverás a actuar en el Contra, esa emblemática sala de Vigo que acaba de reabrir de la mano de David Gil, tras dos años de cierre. Vuelve la música a Vigo también de la mano del Contrabajo y ahí estarás tú con tu banda, con Flocos de Millo a la batería, Isma Pedreira a la guitarra solista y Alberto Cabadas en el bajo. Será para ti una ocasión especial no solo porque se cumplen diez años desde que te metiste en este sarao de la música, aquella actuación en el Círculo Mercantil a la que llegarías temblando (porque la virginidad no se pierde sin miedo) poco antes de la de la Fiesta de los Maniquíes; también porque hace diez años que te encaramaste al escenario del Contrabajo poco después de que lo reinaugurara Rafa Chao, y eso no se olvida, como tu vuelta allí en 2021. Pero vamos a ver, Arancha Vilas, Ari Magritte, cariño nuestro, ya conocemos ese disco premiado de 2021, Oráculo, que te produjo Eladio Santos con ilustraciones de Abi Castillo pero ¿dónde no has actuado tú en esta última década? Eres una luchadora, Ari, desde que yo te conocí haciendo no sé qué en FARO, una mujer cordial, emprendedora y firme ante la adversidad cuando toca. Apunto en mi agenda. El sábado, ir al Contra a oír a Ari.

¡Sed felices, ha vuelto el Contra!

Y es que tiene mucha tela lo del Contrabajo. Yo reconozco que ya no quemo la noche porque tengo la inteligencia de superviviente del holocausto nocturno pero la sigo y me sé bien la historia de este local emblemático, agitador, parada y fonda de la música viguesa y foránea. Recuerdo su apertura en 2006 de la mano del biólogo Marcos Reinoso, su hermano Tucho y Santi Alonso. Debo decir que Reinoso dejó la noche, cogió las maletas, se fue con su novia Rebeca a las montañas de Lugo, allá por O Caurel, montó su empresa Pía Paxaro de rutas de la naturaleza y ahora es un agitador de la vida en las montañas que no olvida su etapa musical y organiza cada verano sus conciertos CourelSon, de los que yo fui un año pregonero allá en Seoane. Marcos y los suyos dejaron el Contra y en 2013 lo cogió Rafa Chao, al que siguió en 2019 Pablo Lorenzo, que lidió con la pandemia. Ahora, tras dos años cerrado y silenciado, lo acaba de reabrir David Gil. ¿Cuántas actuaciones sumará el Contra en su historia? ¡Mil, miles? ¡Vuelve el Contra!

Elena y Las Ruinas del Gran Hotel

Tengo por delante la gozosa tarea de leer el libro aún humeante de la imprenta de Edicions Ir Indo escrito por la viguesa Elena Comesaña. Aunque dedicada a las terapias alternativas, Elena arde en el fuego literario y, si ya le leí en 2021 su Querida Lola, una historia familiar ambientada en Vigo, ahora tengo entre las manos Las Ruinas del Gran Hotel, del que sé antes de leerlo que se sitúa en plena posguerra civil española, cuyos efectos se ceban en la protagonista, Soledad. Una memoria emotiva de lo que fue la guerra civil y su posguerra en el marco de un Gran Hotel de Mondariz arrasado por el fuego. Hablaremos después.