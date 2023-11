¿Para qué sirven los bancos?

Para descansar o leer el periódico. Bien. Para mantener una charla animada. Correcto. Para conocer al amor de tu vida. Vale. Para intercambiarse mensajes secretos. Muy de espías pero posible. Para dormir. Aceptado. Para apoyar chaquetas, mochilas y meriendas. Sí. Para ver la vida pasar. ¡Exacto! Los bancos sirven para admirar la normalidad que habita en parques, calles y plazas, en nuestras vidas. Cuando un par de pensionistas se sientan en él o un grupo de adolescentes se aúpan a su respaldo, –y lo ves– sin darte cuenta estás saboreando jugosos pedacitos de realidad, lo cotidiano, que todo está bien. Seguro que la ONU tiene un índice que vincula el número de bancos ocupados –disfrutados por la ciudadanía, entiéndase– con el bienestar social. Cuanto mayor sea este porcentaje, menos conflicto. Es más, si no existiera, ahora con la inteligencia artificial y tantos satélites orbitando sobre nuestras cabezas, seguro que se podría calcular, y obtener en tiempo real, cómo vamos de “buen rollo” por la vida.

Desde hace varias semanas hay un lugar en el lejano oriente donde los bancos no sirven para nada. Los pensionistas pasan de largo y los espías escapan de sus inmediaciones. Tampoco se apoyan meriendas que no hay –porque de haberlas, se comerían antes– y los adolescentes ni se atreven a encaramarse a ellos por temor a ser un blanco fácil. Ningunos amantes se cuentan confidencias muy arrimados y mucho menos alguien se irá sentar sosteniendo un periódico que, quizás, ni se pueda editar. En todo caso, ¿quién demonios lee la prensa mientras jarrea una tempestad de proyectiles? Ese lugar de oriente, algo distante, no es excepcional. En Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Birmania... por citar unos cuantos, tampoco quedan muchos bancos y los que resisten apenas se utilizan, porque... quién tiene tiempo para descansar o ganas de parolar cuando las sirenas aúllan y empieza otra vez el ruido.

Años atrás, fue famoso el caso de una ciudad que al reformar su plaza mayor, los había retirado. La explicación, que pretendían actualizar el mobiliario urbano. “Humanizando el espacio”, rezaba el proyecto. Tras la millonaria renovación, aparecieron unos alargados mamotretos sin respaldo. Las consecuencias del cambio fueron inmediatas. Se disparó la crispación, disminuyeron los noviazgos y las urgencias se colapsaban con tantos traumatismos por eliminar el apoyo lumbar. Inútiles armatostes aquellos bloques que provocaban una sociedad contracturada. Pasaron los meses, las rencillas fueron a más y ya nadie conversaba en la plaza, solo pasaban de largo. Ante la falta de socialización los vecinos se volvieron irrespetuosos y faltones. Este jueves, al enterarme del altercado sufrido por Paula Lema, pensaba, será que todos los que gritan en los estadios y pabellones, ¿viven en esa triste ciudad sin bancos?