Acierta, este periódico, cuando califica el futuro de “Stellantis” en Vigo como “incógnita”. Que podría ampliarse al plural, porque hay una serie de indicios que en el mundo mercantil se consideran avisos y que aquí y ahora lo son. Y de todo tipo: desde la falta de noticias acerca de la ubicación de la mega/factoría que la marca multinacional proyecta hasta las inversiones de las que acaba de dar cuenta FARO de VIGO y que en total suman más de 650 millones en Marruecos, Suráfrica y Argelia. Y son muchos millones como para pensar en que no hay un plan estratégico para llevar a ese continente algunas de las iniciativas que el Grupo tiene planteadas de cara al futuro.

Conste que no se discute la libertad que una empresa, cualquier empresa más allá de su tamaño y significado, tiene para ubicar instalaciones allí donde más le convenga. Pero hay más factores a la hora de considerar dónde se instala, o deslocaliza, una factoría. Entre ellos comunicaciones, horizonte de negocio, la productividad de su plantilla, la paz social para llevar adelante proyectos sin conflictos y, desde luego, los lazos que se crean con el lugar en que decide situarse. Lazos que entre Vigo –y Galicia– y la firma no pueden ser más estrechos y que obligar a decir que si la ciudad. y el país, le deben mucho a la antigua “Citröen” y lo que es hoy, la multinacional le debe también a la ciudad. Lo que no es un lamento ni una petición de cuentas, sino solo memoria.

Conviene, en este punto, citar –porque podría explicar algunas cosas– la escasa atención que se le ha prestado por todos los gobiernos y Administraciones a las reivindicaciones de “Stellantis”, algunas de ellas plenamente razonables y que no han obtenido tampoco un respaldo suficiente por las llamadas fuerzas vivas del país. Da la impresión de que hay –o hubo– quien pensó que la continuidad de la factoría de Balaídos está garantizada y no es así. Y no se trata de causar alarmas infundadas y menos todavía falsas.

Las garantías en el mundo mercantil se logran estableciendo condiciones y penalizaciones en caso de incumplimiento, aparte por supuesto de la confianza entre las partes. Y no parece necesario decir, recordando el primer PERTE del motor, o la cuestión de la Muy Alta Tensión para que la factoría pudiese aumentar y variar su producción, no se han resuelto precisamente como para inspirar confianza. Resulta, pues, obvio que alguien tendrá que ponerse las pilas.

Se podría rematar cuanto queda expuesto simplemente recordando que la factoría de Balaídos no solo es vital para el sur de Galicia y de forma aún más evidente para Vigo y su zona de influencia, sino para el país entero y para uno de los sectores, el del motor, que –como se ha dicho muchas veces– tiene enormes posibilidades para el desarrollo industrial y tecnológico de esta tierra. Pensar que pueda perderse por descuido o, peor aún, por inepcia, indigna a cualquiera que trabaje de verdad por el progreso de este Antiguo Reino.