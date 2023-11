Cuatro Cosas

No acaba de cuajar lo de la santa alianza, como algunos llaman, con sorna, a la entente posible entre Pachi V. y los jacomitas. Sí, hay buena voluntad, pero el que fue secretario xeral del PSdeG no acaba de ver claro el futuro con algunas compañías que quieren arrimarse. Y, le dicen a avecilla, alguien aconsejó al que fuera buen alcalde de O Carballiño que más vale solo que mal acompañado. Pero aún no decidió. El asunto es complicado. Uyuyuy...

También es posible que influyan las encuestas. Aunque no son significativas las que se están haciendo ahora, sobre todo las de encargo desde Madrid. A falta de la de Tezanos, que será como una opereta, de las que ha sabido avecilla no ofrecen demasiada novedad: a principios de este noviembre, el PPdeG mantiene una sólida mayoría absoluta, el BNG baja –pero poco– y el “efecto Besteiro” (PSdeG) todavía no se aprecia. Ojito... El pájaro añade otro dato. Uno de los sondeos pregunta acerca de la amnistía, y parece que un 74 por ciento de los sondeados la rechaza de plano, y casi un diez por ciento más se opone, pero con menos rotundidad. Así que, si eso se confirma, los petrusianos las van a pasar canutas para abandonar el último lugar en los escaños del futuro Parlamento galaico. Con todo lo demás que se puede deducir de tan infausta perspectiva. Por cierto, y antes de que acaben estas cosas por hoy, llega Anacleto con lo último de los rumores acerca del horizonte electoral. Y subraya, primero, que Sumar puede rascar algo, pero a costa del Bloque, aunque sus esperanzas se reducen al apoyo de una parte del gremio sindical y en la provincia coruñesa, esta vez, el suroeste no le dará chance a Yolandinha. ¿Capisci?