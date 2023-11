Robles ‘dixit’

Hace unos días, y en este mismo diario, escribía unas líneas a propósito de las apreciaciones del filósofo estadounidense Harry G. Frankfurt relativas a la actual tendencia al bullshit, vocablo que, recordémoslo, vale tanto como “chorrada” o “decir chorradas” o simplemente “charlatanería”, extravío oratorio que tiene especial presencia en la vida pública, en el discurseo político. No imaginaba yo que al poco iba a encontrarme con una muestra clara de tal vicio del decir, o mejor, del hablar por hablar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brilat de Pontevedra y allí, como expresión de consuelo por el triste fallecimiento de un soldado en accidente de vehículo militar al regreso de unas maniobras, dice que a todo soldado “tiene que dar fuerza saber que la muerte no solo no es el final, sino que también es la fuerza de la vida para seguir trabajando, defendiendo a España, en lo que todos creemos”. Esta visto que en la ministra –jueza en tiempos de paro político– ha calado el lenguaje épico-militar y de trinchera mortuoria, discurso ya trasnochado, de hechuras decimonónicas. El núcleo de su poco pensada alocución radica en la idea de la muerte como motor para vivir y trabajar por España. La ministra se ha colocado en la línea de una vieja necrofilia castrense que glorifica y enaltece la muerte cuando esta te coge con el uniforme puesto. Su versión exorbitada y grotesca la tenemos en aquellos exabruptos histéricos de Millán Astray que hacía de la muerte la novia de la legión y profería aquel “¡Viva la muerte!”, alarido necio y salvaje donde los haya. Arturo Barea recuerda con estupor una arenga brutal de la que fue testigo en la que el fundador de la Legión vociferaba a sus legionarios: “Habéis venido a morir. Es a morir a lo que se viene a la Legión. ¿Quiénes sois vosotros? Los novios de la muerte”. Es la consabida mística fascista de la muerte. “Caídos por Dios y por España”, decían aquellos epitafios colectivos y excluyentes, escritos y esculpidos con el increíble beneplácito de la Santa Madre Iglesia que dio lamentable cobertura a la ocurrencia de llamar cruzada a una horrible y desoladora guerra fratricida, y después no tuvo empacho alguno en glorificar al dictador paseándolo bajo palio. Pero al acercarse a la historia menuda de cada hombre puede verse que no morían ni por Dios ni por la patria. Pero eso sí, solo los de un bando caían por Dios y por España; los del otro bando no tenían, por lo visto, ni Dios ni eran España, entre otras razones porque para entonces los “nacionales”, y con la bendición eclesiástica, ya se habían apropiado de ambos.

Decía Ferlosio que con esa exaltación de la muerte se pretende que sea ella la que dé sentido y legitimación a la causa por estúpida o criminal que esta sea; es decir, no es el contenido de la causa el que justifica la sangre derramada, sino que es esta la que se invoca como aval de la bondad o justicia de la causa. Es la glorificación de la muerte por sí misma, a la que se da un valor purificador, según idea enraizada en la vieja concepción cristiana de la muerte como sacrificio redentor. ¿La muerte como motor de la vida? Claro, porque, al final, la vida es el tributo en especie que el Estado se cobra de sus ciudadanos. Para ello, hace del campo de batalla un ara gigantesca donde se inmolan los cuerpos de los soldados para gloria del dios de la guerra. Ministra, ni la muerte es motor de la vida, ni causa alguna se justifica por la muerte. Las grandes causas se justifican por sí mismas. Yo nunca he querido morir por la patria. Siempre creí que vivo le sería más útil, a ella y a los míos.