Es una buena idea, naturalmente en opinión de quien esto expone, la que ha llevado a Suiza al presidente de la Xunta: tal como él dijo, y además de para conectar con la colonia gallega que allí reside y conocer sus circunstancias, exponer la posibilidad del retorno a aquellos que lo deseen para sí o sus familiares. “Galicia tiene sus puertas abiertas para todos vosotros”, dijo el señor Rueda a una emigración del todo diferente a la de América pero que, ambas, pueden ser claves para resolver siquiera en parte la crisis demográfica que ya se abate sobre el país y que amenaza, vistas las cifras, con agravarse en un plazo más bien corto.

Resulta obvio que los retornados garantizarían un proceso de adaptación mucho más rápido y completo que los emigrantes procedentes del África subsahariana o el mundo musulmán, que ahora mismo son los puntos de origen más habituales de un fenómeno que, como este de las migraciones en masa, se están convirtiendo en un serio problema continental en Europa como ya lo es el norteamericano en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y eso hace evidente también la necesidad –y la urgencia– de una legislación europea o quizá de mayor alcance aún en años venideros, que coordine y establezca un sistema de tratamiento a los miles de personas que buscan trabajo y una vida digna allí donde creen que pueden encontrarla.

En este punto no estorbará insistir en el dato de que Galicia, como España, necesitará de la emigración no solo con vistas al futuro sino ahora mismo: se reconoce aquí y más aún a nivel de Estado un déficit de trabajadores muy elevado para determinadas actividades. En algunas de ellas podrían tener acceso de inmediato quienes procedan de otros países, a la vez que se cubriría una función humanitaria que no todos aquí entienden y aceptan, pero que con las debidas tramitaciones legales y demás requisitos, corresponde como deber a las sociedades opulentas.

Expuesto todo ello, opinable, procede matizar que la crisis demográfica exigirá para resolverla como se necesita, no sólo a los retornados y a los emigrantes, sino sobre todo mejorar aquí las condiciones de acceso a la vivienda, salarios dignos y estables, conciliación familiar efectiva y una política dinámica que espolee la productividad y la rentabilidad tanto de los trabajadores como de las empresas. Y con ello se reducirá la “fuga” no ya de cerebros, sino de gentes formadas en España y que buscan fuera lo que no encuentran en su propio país.

Cabe una última reflexión. Tal como están las cosas, es probable que para combatir con éxito la crisis demográfica, y además de los retornados a los que el presidente Rueda abre la puerta, y aquellos que el país necesite, lo preciso será impedir la hemorragia de talento y esfuerzo que padece el país y, además, una política dinámica que cree riqueza y no sólo que atempere la pobreza. Esta última es propia de algunos “progresistas” incapaces de entender que retornar a sus modelos no significa más que fracaso y decepción.