Memorial de reis e raíñas

Segundo veñen de informar nos pasados días os diversos medios –e como, de certo, xa han de coñecer bastantes/moitos de entre Vdes.– velaí que o Panteón Real da catedral de Santiago de Compostela, contando coa financiación precisa por parte da Deputación de A Coruña, será ao cabo posto en valor como parte das iniciativas gañadoras da segunda edición do Fondo de Proxectos Culturais do Reino de Galiza, axeitada pola institución coruñesa. Máis en concreto, e sempre de acordo coas noticias aparecidas en prensa, trátase dun deseño presentado pola Fundación Catedral de Santiago, centrado na alianza habida entre os monarcas da casa de Borgoña e mais a Igrexa. Entre as actividades a levar a termo, destacan a realización dun documental animado, así como esoutra de vídeos para as redes sociais, escape room, propostas teatrais, etc.

Como é coñecido, na sé compostelá repousan os restos dos reis Fernando II e Afonso VIII (IX, na cronoloxía tradicional española) de Galiza e León así como os doutros importantes personaxes do noso pasado medieval, tal vén ser o caso das raíñas Berenguela (esposa de Afonso VII) e Xoana de Castro (esposa de Pedro I de Castela), de Raimundo de Borgoña, conde de Galiza, primeiro marido de Urraca I e pai de Afonso VII ou do asemade conde de Galiza, Pedro Froilaz de Traba. Situados orixinariamente na capela de Santa Catarina –ao pé da Porta da Acibacharía–, os sartegos foron trasladados ao seu actual emprazamento por volta de 1535.

Durante moitas, demasiadas, décadas o Panteón Real foi un lugar afastado –diríamos que mesmo (case) clandestino– dentro da catedral; tan só no ano 2003, e logo da campaña social emprendida pola Asociación Cultural O Galego, deveu reaberto ao público. Desde o 2007, O Galo vén fomentando o coñecemento do espazo ao tempo que organiza visitas guiadas e reclama arreo a promoción do lugar. No ano 2018 visitaron o Panteón un total de 187.000 persoas; aínda así, coido que estaremos de acordo en que constitúe unha territorialidade da nosa historia que aínda non acadou a estima precisa no escenario colectivo, na atmosfera da galeguidade. Sen dúbida, estamos a falar dunha conxuntura que dá en conformar, ao tempo, todo un paradoxo.

A Idade Media configura, desde logo, unha sorte de “idade de ouro” no noso imaxinario nacionalitario, unha xeira especialmente agarimada por todos aqueles e aquelas que se senten identificados –e mesmo consolados– cun tempo no que Galiza “era dona de seu”, e na cal o galego resultaba ser o idioma único do conxunto da poboación. Porén, e penso que a partir dunha certa (mala)interpretación dos escritos do grupo Nós e mais dos “epígonos” destes (e aínda das explicacións ofrecidas por determinados profesionais do ensino), acontece que o legado medieval vén presentarse nalgunhas (bastantes) ocasións como unha sorte de mix, mush up, especie de pack ad hoc no que todo xorde entremesturado: a expansión da propia Compostela, o arcebispo Xelmírez, o Camiño de Santiago e mais as “rutas que nos unen con Europa”, o mestre Mateu e o Pórtico da Gloria, o infortunio do rei D. García, as cantigas, os xograres e trobadores, Martín Codax e Meendinho, a revolta dos Irmandiños… sen reparar en ningún momento na cronoloxía diversa de cada un destes episodios. E sen reparar tampouco, desde logo, no papel que lles coubo a monarcas como Fernando II e Afonso VIII (IX) no devir histórico-cultural do noso país.

“Reis de Galiza e León (ou de León e Galiza): non se trata dun capricho nacionalista, senón de fidelidade á Historia de todos/as”

Non vén ser o presente, claro é, o espazo para detallarmos como lle cómpre todo o anterior. Mais anotemos, non obstante, que os reinados dos dous soberanos citados –1157-1188, no caso do primeiro deles; 1188-1230, para D. Afonso– si que se debuxan decisivos para a conformación desas “glorias medievais” de noso: foi, daquela, durante o tempo de D. Fernando, entre 1168-1888 cando Mateu axeitou o Pórtico da Gloria –o rei asinou un documento no que lle concedía ao grande artista un soldo vitalicio para o desenvolvemento do seu labor–; correspóndelle a esoutro do seu fillo a consagración da catedral compostelá (1211) como así mesmo a primeira etapa, “de recepción e/ou de implantación”, do lirismo trobadoresco entre nós –a composición máis antiga datable (ca. 1200) vén ser a que comeza “Ora faz host’o senhor de Navarra” de Johán Soárez de Pávia– e, xa que logo, dos inicios da era das cantigas.

“Reis de Galiza e León (ou de León e Galiza, tanto ten)”: non; non se trata dun capricho nacionalista que así figuren rotulados os sartegos reais no futuro, logo das obras a realizar na sé apostólica. Mais si, ben polo contrario, de fidelidade á historia. A historia dos galegos/as; pero asemade a historia de todos/as.