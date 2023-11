Cuatro Cosas

Palabra que no es por incordiar, pero es que una de dos: o al BNG le toman el pelo con facilidad en el entorno de Ferraz –sí, en el trece de esa calle–, do se halla el sancta sanctorum del PSOE, con Bolaños de capellán, o su diputado don Néstor tiene un despiste del nueve largo. Por lo de la rebaja del peaje...

Avecilla aún recuerda lo que el BNG consideraba prioritario: soluciones a los problemas ferroviarios de Galicia. Y según parece, se ha conformado con otra rebaja en la AP-9. Y como sea igual que la anterior, queda peaje para bastante tiempo. Y eso en el caso de que el Gobierno cumpliese con los compromisos, al menos en parte. Ojo...

Se insiste en que no es por fastidiar, pero el pájaro no quiere evitar la comparación, aunque todas sean odiosas, entre lo referido al asunto ferroviario –los trenes de cercanías, directamente a la Generalitat de Cataluña–, más una no menor suma de dinero para las cuentas catalanas. A pagar por todos los españoles de un modo u otro. ¡Viva...!

Se ve que lo de la igualdad lo interpretan, Bolaños y Calviño, a la remanguillé, entre lo que le dan a unos y por ejemplo a otros como los gallegos. Y tampoco son iguales los nacionalistas en lo que llaman el Estado español. Aquí, el progresismo de Sánchez, por lo que se relata, rescata como norma básica el eslogan capitalista: “tanto tienes, tanto vales”. ¿Capisci...?