Desde el pasado 7 de octubre, me despierto con partes de guerra repletos de cifras de muertos, número de heridos, porcentajes, comparativas con años anteriores, conquistas, daños colaterales de niños y niñas que dicen inevitables, aderezados con imágenes de superhéroes, de robots humanoides mimetizados en filas metálicas que van trazando caminos grises de polvo, ceniza y humo.

Me desperezo y pienso en un juego virtual, con premio para el ejército que consiga convertir el terreno en apocalipsis. Los socavones, los edificios reducidos a pedazos, los estruendos de bombas y los silbidos de soles incendiarios forman parte de la estrategia del ganador.

El vídeo, y el parte de guerra promiscuo en datos, hacen que vaya entrando por mi cuerpo una especie de burundanga que me sumerge en la pasividad y en la complacencia. Gracias a ella casi no oigo los gritos de terror de miles de niños y niñas, ni sus aullidos de pánico, apenas percibo el olor de la sangre que derraman, ni tengo mucha sequedad en la garganta cuando caen abatidos como racimos de fruta. Logro que no me sobrecojan los ojos de la niña atrapada entre cascotes, que piense que es un muñeco lo que aparece en el hueco del obús y que se dé un número al niño de pelo blanco de polvo y carita ensangrentada que solloza tirado en la puerta de algo que fue un hospital.

Aun así no consigo evadirme. La droga no ha hecho del todo su efecto. Las imágenes me persiguen e intento borrarlas de mi mente. Miro hacia otro lado pero nada, ahí están, los santos inocentes con nombre y apellido, mirándome. Uno a uno me pregunta ¿y tú que haces por mí? Al menos llórame porque tú también eres mi madre y mi abuela.