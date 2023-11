Así naceron os Premios da Crítica

Na véspera do 17 de maio de 1978, e tendo en memoria Rosalía de Castro, celebrouse no Hotel de Samil, por primeira vez, o acto de entrega dos Premios da Crítica Galicia. Dirixía o protocolo Bieito Ledo Cabido, das Edicións Ir Indo, ben asistido polo equipo que fora coincidir con el no Centro Ourensán da Rúa de Venezuela. Reuníronse os xuris que outorgarían os galardóns previstos de creación literaria, ensaio, investigación, música, escena e plástica. O de creación integrouse coas persoas de Eduardo Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Paco Martín, Pilar Vázquez Cuesta, Basilio Losada, Carlos Casares e Emilio de Gregorio. Eu formei, tamén, parte do conxunto.

Concedéuselle o premio ao libro “Mar e naufraxio”, de Afonso Pexegueiro, no que o autor afondaba no anovamento da lingua poética da época. Asinada a acta, este cronista, na compaña de Luís Mariño (vocal do premio de ensaio) e Celso Emilio Ferreiro, fixemos unha incursión a Comesaña por gulapear unhas cuncas de Condado e parolar de política candente.

De volta a Samil, comprobamos que o Vigo obreiro entrara amistosamente pola porta do hotel. A clase obreira irrompera nos Premios da Crítica. O Vigo do 72, prolongado no 78 polo Comité de Folga da factoría naval Ascón pedía a solidariedade do mundo da cultura. A asistencia atendeu, en silencio riguroso, o discurso do avogado Fernando Martínez Randulfe onde se expuñan as razóns dos folguistas de Ascón.

Unha colecta, apoiada especialmente por Celso Emilio, recolleu dos comensais unha cantidade de diñeiro que lle foi entregada ao día seguinte con destino ao comité de Ascón que ocupaba, ao mesmo tempo, a Casa do Concello de Vigo: Manuel Currás Meira (“Meiriña”), do comité de folga, recibiu a entrega.

A memoria de Bieito Ledo vén en axuda da miña e faime observante de que, no acto de Samil, fora, subastada en favor dos traballadores unha das estatuiñas do premio, que era obra de Díaz Pardo executada en Sargadelos. A contía da poxa (non pequena) foi recibida pola Caixa de Resistencia. Lembro que un prego de sinaturas en favor dos traballadores da empresa en cuestión, que correra polas mesas da cea da crítica, foi feita desaparecer por unha man misteriosa e seguramente policíaca.

Aquilo era Vigo nunha encrucillada política no que se retiraban as esperanzas dunha ruptura democrática, en canto a reforma, co franquismo incorporado, marcaba o camiño cara a situación vixente no Estado español. Parabéns a Bieito Ledo por todo o feito e por todo o que lle queda por facer á Fundación Premios da Crítica de Galicia. Boandanza e saúde a Manuel Bragado.