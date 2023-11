No fueron los remeros del Volga ni falta que hizo porque les vale el título de haberlo sido del Náutico de Vigo en tiempos juveniles, cuando las canas no orlaban sus testas ni se las esperaba. Ahí veis a 17 de los remeros históricos de este club reunidos en el restaurante del Náutico, sumando entre todos nada menos que 1.480 años de experiencias. Faltan algunos incondicionales de este encuentro anual, ya caídos en combate. ¡Un brindis por los remeros de la ría!

Airiños do Mar de Teis, voz al pueblo

Estoy escuchando el nuevo disco (CD) de Airiños do Mar de Teis, Queda moito por cantar, meciéndome entre cantos populares gallegos, habaneras, cuecas, valses colombianos o peruanos respaldados por guitarras, bouzoki, bombo, acordeón, gaita, percusiones... ¡Qué gozo oírlos desde la canción Las dos puntas con la que inician hasta Sancristán de Coímbra con la que lo cierran al tiempo que cumplen 10 años de vida, desde aquel día en que un grupo de amigos de Teis se reunieron para participar en el VI Certame de Cancións dos Nosos Barrios en la Finca de San Roque! Habrá que brindar con un viño da terra por Antonio Davila, Luis Comesaña, Alfredo Fernández, Álvaro Lagoa, José Díaz y los otros 11 componentes que recuperaron el nombre de una antigua formación del Teis de 1926, cuando Lavadores aún era ayuntamiento, para mostrar otra vez que las corales han sido siempre el alma de los barrios y pueblos y sus componentes guerreros de la Resistencia que conservan y difunden los géneros musicales que les son propios, además de contribuir al desarrollo social, afectivo y emocional. Brindamos por el resto de la Resistencia Coral, Fernando Davila, Xurxo Martínez, Pedro Infante, Augusto Alonso, Fernando Núñez, Manuel Vilches, Cris Sanmarful, José Pérez, José Luis Álvarez, José Román y José Liz, y por Paula Gómez por su violín.

No Haydée; Sylvia Aycart, acuarelas

Quiso el azar a causa de un malentendido que ayer convirtiera a Haydée Vence, una comunicadora de la Confederación de Empresarios en pintora que inaugura el próximo 9 jueves una exposición en la sala de arte de este organismo, invisibilizando a la artista real, que era Sylvia Aycart. Le devolvemos su honra y decimos que las obras de Sylvia que tendréis allí expuestas (G. Barbón 104) son las de una joven artista autodidacta que se estrena con las acuarelas. Me cuenta Haydée Vence que su curiosidad insaciable y su creatividad desbordante la trajeron hasta esta orilla, desde allende el Ulla, donde mora y trabaja. Juro que estoy presto a conocerla porque, si bien lo que interesa es su pintura, de ella me dicen que compagina profesión, vida y aventura y añaden que es polifacética, deportista, alegre, risueña, inteligente... Una mujer en estado vitamínico, diríase, capaz de inventarse recetas de cocina, practicar surf o lanzarse a recorrer el mundo, del que ya conoce buena parte porque, como buena gallega, ha emigrado varias veces pero siempre vuelva a la tierra.

¡Pardiez, Bieito, cuanto tiempo!

Soy un dejado, insociable, un gallego imperdonable que hace años que no asiste a los Premios da Crítica Galicia. Vale, pero leo que a los del Ensalle vigués les han dado el de Artes Escénicas y aplaudo aunque no me cabrían aquí las razones. Y me alegré especialmente cuando le hicieron reconocimiento a Bieito Ledo, porque le conozco desde que abrió en Vigo su librería Ir Indo, allá por los 70, por el Círculo Ourensán-Vigues que se tomó al asalto para galleguizarlo, por su editorial ue publicó u libro mío o en los mismos Premios da Critica de los que fue presidente, por no hablar de encuentros en torno a un vaso de bon viño, que no han sido pocos, como las veces en que practicamos juntos la risa, componente básico de la salud.