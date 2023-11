Cuatro Cosas

Es extraño, sí. Ahora que en Galicia, y en España más aún, parece que el dinero nace debajo de las piedras, a juzgar por la “generosidad” con la que lo reparten los respectivos poncios gubernamentales, llegan la Xunta y las diputaciones las “progresistas” también, que manda caralho. Y le dicen a los bomberos comarcales que no hay parné. Y de ese modo creen que resolverán la cosa cuando haya fuego. ¿No?...

O sea, que son “inviables” sus peticiones salariales. Eso, en un momento en el que se han destinado dineros públicos a la compra de lavadoras, a los festivales de verano, hasta con fondos europeos y que se inundan las televisiones con propaganda de cualquier cosa “made in Gobierno de España”. Ojalá que, con lo que cobran estos bomberos y el cierre de no pocos de sus parques, no sea necesario reclamar sus servicios. ¿Eh?.

El asunto parece no preocupar demasiado a los políticos ni a los parlamentarios. A juzgar por el relativo silencio sobre el conflicto, cualquiera diría que unos y otros buscan que pase desapercibido para la gente corriente. Algo que resulta temerario: en caso de que los servicios de ese colectivo, que está siempre de guardia, fuesen requeridos habrá problemas. Ojo.

Después, pasará lo de siempre: los partidos se echarán la culpa unos a otros, y santas pascuas. Claro que siempre habrá un remedio de urgencia. No queda muy bien decirlo, pero consiste en llamar a los bomberos voluntarios portugueses. Y sin problemas, ya se ha tenido que hacer en otras ocasiones. Para que luego digan que la burocracia hispana –y galaica– calma la ansiedad. ¿Capisci?