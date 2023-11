Nos colamos en la fiesta del Burla Negra y les convencimos de que posaran de esta guisa con acento pirata. Vaya fiestón celebraron por el 11 aniversario de este local sito en la calle Chao, que muchos conocimos antes como Gaita Grileira. Quiso el azar que allá a finales de 2012, cuando el barrio viejo vigués resurgía de sus cenizas, dos vigueses sin trabajo buscándose la vida lo montaran sobre el viejo “Gaita”, seducidos por la historia del pirata gallego Benito Soto y su barco el “Burla negra”. ¡Y van 11 travesías piratas con Santi al mando y Aldara y Dani como lugartenientes!

Cento doce viaxes na miña terra

¡Qué sensación de ignorancia de mi propia tierra he sentido al seguir las páginas de Cento doce viaxes na miña terra! ¡Pero si no conocía casi ninguno de los recorridos que se proponen en este hermoso libro, editado por Sermos Galiza y escrito por el vigués Xoán Colazo Pazó! En el mismo se recopilan los artículos que ha ido escribiendo en la publicación Xermos Galiza, y con fotos de Adela Leiro y Elsa Quintas, su lectura regala un itinerario vivido por por Colazo con Adela, Elsa y Mon Daporta que ahora en forma de libro quiere despertar en la gente la pasión de caminar y conocer nuestra tierra, “descubrir as belezas que se manifestan en calquera recanto do país”, dice él. Yo estuve con el libro en una labrada tradicional miñota, en el río Tea a su paso por Lourido, en el “cumio” del castillo de Cerveira... En fin, que ya se pueden ir preparando el jurado correspondiente de los Premios da Crítica Galicia –y ya te aviso Bieito Ledo-– para dar premio a este libro de Colazo, nacido en Candeán, licenciado en Económicas, activista en movimientos vecinales, ecologistas y culturales, impulsor de la Organización Galega de Montes Vecinales y, antes que nada, viajero impenitente que ha recorrido 600.000 km para poder escribirlo. Yo ahora mismo, dejo de ecribir unos minutos y me voy con él, entrando por la página 159, a la ruta arqueológica de Amoedo.

Ve con Haydée Vence a sus acuarelas

Viajar está bien pero visitar una exposición genera a veces viajes interiores, almíficos, y vete tú a ver si mi colega Haydée Vence lo consigue en su primera exposición de acuarelas, hoy en la Confederación Empresarial de Pontevedra. Haydée es experta en estrategias de comunicación corporativa y lleva la comunicación de esta CEP, pero yo sé que cuando sale por la puerta y puede deshacerse de la formalidad inherente a este cargo, se desmelena yendo a darse baños de carballeiras, se escapa a comer cocido a Lalín, tierra de sus ancestros, o quema energías en las canchas de pádel. Yo la conozco y no la olvido desde que hizo prácticas de verano en FARO en 1991 pero ahora anda por la comunicación corporativa, aunque la corporal la manifiesta como autodidacta con su curiosidad insaciable e intuición de artista nata. ¡Ay Haydée, qué bien compaginas trabajo, vida y aventura y qué bueno que todo ese torbellino no solo no te agote sino que te haga probar siempre cosas nuevas como ahora la acuarela! Mañana, a las 19.00 inaugura con un pica-pica su obra.

Y Los cinco tiempos de Uxía

Y si abrí con un libro de Colazo Pazó y vadeé después por la pintura de Haydée, acabo con otro libro que, apuntad, se presentará el sábado (18.00 h.) en la sala de la AA.VV. San Miguel de Oia. Hablo de Los cinco tiempos de Uxía, de Ana García Alonso, y os interesará a quienes os seduzca esta historia qe cuenta. Las personas estamos hechas de cinco tiempos. Junto a los tres tiempos físicos de pasado, presente y futuro, está todo aquello que aconteció antes de que naciéramos y todo lo que sucederá después de nuestra presencia en la Tierra. Esas huellas de nuesros antepasados llevaron a Uxía, a ese muro del faro de las Cíes con el mar a sus pies. ¿Qué más contará la autora?