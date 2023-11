Un poco de humor

A estas horas, y probablemente después de que Galicia entera haya tenido conocimiento de los motivos por los cuales los trenes “Avril”, parece que imprescindibles para tomarse en serio lo de que, esta vez sí, parece que máquinas y vagones llegarán el año que viene. A partir de entonces acaso se pueda hablar de la culminación del AVE Madrid-Galicia. Por supuesto, todo ello si lo que ha dicho oficialmente el delegado del Gobierno, don Pedro Blanco se cumple como lo ha dicho. Cierto que en forma y fondo, es lo mismo que aseguró hace años su predecesor, y ya se sabe que no acertó ni una. De ahí que a los chistes sobre “la gallina”–como la llamó con razón el fallecido don Manuel Soto, alcalde que fue de Vigo–, y su puesta (en servicio) se unirán ahora los de los delegados de Moncloa y Ferraz en esta tierra.

Lo seguro es que, de momento, lo que venga de allá ha de acogerse aquí con algo de humor para soportar la espera. Aunque, eso sí, los chistes en cuestión son más respetuosos con la Delegación que el trato de esa institución a las gentes gallegas. Y es que en los últimos años se han generado sobre algunos de sus titulares opiniones diversas en lo que a la auténtica tarea de sus titulares se refiere. De hecho, han actuado de unas formas mucho más partidistas hasta sectarias que, por ejemplo, los de la época de Felipe González y hasta –dicho con benevolencia– los de Zapatero. Por eso resulta más que probable que, si se preguntase a la gente del común, la respuesta mayoritaria confirmase la sensación de que, más que del Gobierno, la gestión no pudiese ser definida con claridad: se confundiría a la Delegación con el PSOE, y no son lo mismo.

En este punto procede alguna que otra observación. La primera para dejar claro que la opinión que se expresa no pretende confundir las cosas. Pero es evidente que al menos se pueda solicitar respeto a las autoridades democráticas donde se ejerce y, por supuesto, en primer lugar a quien representa a la comunidad entera, que es el presidente de la Xunta. Y en segundo lugar, sí procede que al menos se guarden las formas a la hora de defender políticas que cualquiera, aquí, sabe muy bien que son dañinas para Galicia. Y entre ellas están hasta opositores al señor Rueda y que van a votar, quizá, a don Pedro Sánchez. En uso de su derecho, desde luego.

(No se trata de una malevolencia. Hace muy poco, el señor delegado actual, en plena –y absurda– polémica por los viajes en autobús de don Alfonso Rueda con intención de acercarse a la gente del común, lee “aconsejó” al titular de la Xunta que “se remangase y se pusiese a trabajar”. Curiosa actitud en un cargo institucional que ni rechista ante el uso escandaloso de vehículos terrestres y aéreos en que viajan altos cargos de su Gobierno. Y más esperpéntico todavía es el consejo de que “se dedique a emplear el dinero que el Estado otorga a Galicia”. Sería estupendo que los gallegos/as conociesen la verdad de cuánto supone eso y, ya de paso, también datos acerca de cómo emplea, y reparte, los fondos europeos un señor. don Pedro Sánchez, que tiene patente de corso para gastar y callar como quiera.)

Una facilidad ésta otorgada por el Congreso gracias a la abstención de Vox, tercer partido de España, con el que ahora dice que se niega a hablar. En todo caso, y al menos en opinión personal, la tarea de un delegado del Gobierno en cualquier caso, no parece que haya de ser una especie de servidor de las consignas que pueda dar quien lo nombra. Del mismo modo que los secretarios provinciales de un partido no pueden actuar como soldaditos de plomo a la voz de “firmes, ¡ar!”. Es solamente una ironía, que conste, lo que se especifica no sólo para evitar otras interpretaciones, habituales en muchos casos cuando a alguien se le critica, sino para recordar a quien corresponda que descalificar a quien no comparte puntos de vista es propio de las autocracias, algo muy diferente a lo que algunos predican. De ahí que se necesite algo, siquiera un poco, de humor para no caer en la desesperación. Sobre todo tras la enésima negativa de este Gobierno a Galicia; el secretario de Estado de Transportes le dijo a doña Ethel Vázquez que de transferencia de la AP-9, ni hablar. Y algo mucho peor, parece: que las fechas del plan director del Corredor Atlántico de Mercancías Ferroviarias aún no constan. Y eso que cambiaron los peajes en las autovías para “reforzar el ferrocarril”. S.O.S.