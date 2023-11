Dicir sen dicir

Son múltiples e complexos os factores que determinan o xeito en que cada persoa, na súa etapa infantil, se fai consciente da existencia da morte como parte da vida. A primeira aproximación a todo o que envolve a morte produciuse de forma moi diferente na xeración dos nosos avós, na xeración dos nosos pais, na xeración dos que nacemos nos anos oitenta e na xeración dos nacidos a partir do ano 2000. O feito en si mesmo permanece invariable ao longo do tempo.

Cambian as repercusións que determinados acontecementos científicos, socioeconómicos e políticos teñen sobre a morte, condicionando non só a duración dos anos de vida ou as causas que frecuentemente poñen fin á existencia das persoas, senón tamén a concepción da morte na propia cultura. Incluso no medio rural, onde parece non existir nada do que no seu día foi, á vez que parece que a vida rutinaria herdada de séculos anteriores marca o paso do tempo para as persoas que continúan nacendo e vivindo alí.

Nun contexto no que a mortalidade afectaba case de forma aleatoria e impredicible a persoas de todas as idades e condicions, o progresivo alongamento da esperanza de vida supuxo o establemento dunha orde xerarquica na morte en funcion da idade, permitindo a convivencia de varias xeracions dentro dun mesmo núcleo familiar. En Galicia, moitos dos nosos avós —que non chegaron a coñecer aos seus propios avós e que, incluso en determinados casos, apenas eran capaces de lembrar a ambos dos seus proxenitores— protagonizaron as primeiras xeracións en experimentar a convivencia con fillos, netos, bisnetos e, nalgúns casos, ata con tataranetos. Na nosa sociedade rural, caracterizada pola existencia de fortes vínculos familiares e fogares conformados por persoas de varias xeracións, as relacións interxeracionais entre familiares e veciños favorecían a transmisión de todo tipo de experiencias vitais inmediatas e pasadas, contribuíndo a recrear determinados acontecementos e escenarios nunca vividos polas persoas máis novas. Entre estas, a temática da morte ocupou tradicionalmente un espazo importante. Á parte das historias relacionadas coa Santa Compaña, compartíanse máis ben as experiencias de tipo terrenal acontecidas no lapso de tempo transcorrido entre o momento da defunción e o do enterro: a maneira na que faleceu unha persoa da familia ou veciña, que persoa se encargou de comunicar a noticia do pasamento, que tipo de traballos se estaban realizando no momento no que se tivo coñecemento do acontecido, anécdotas do velorio e do enterro, lembranzas de vivencias compartidas coa persoa falecida ou mesmo as consecuencias que tivo unha determinada morte para a casa á que pertencía. Pola contra, as experiencias e acontecementos de tipo místico adoitaban exteriorizarse o menos posible, relegándoas incluso ao plano máis íntimo e/ou relixioso.

Nestes días que evocan a memoria dos nosos defuntos e que nos traen recordos da maneira en que se desencadeou o seu tránsito cara o máis alá, non podo evitar lembrarme dun diálogo que escoitei repetidas veces durante a miña infancia e que tardei anos en entender. A primeira vez que o escoitei aludía ao Manuel, un veciño de toda a vida que caera gravemente enfermo, sendo tema de conversa entre a veciñanza. “E como está o Manuel?”, preguntou un veciño. “Disque xa lle veu o cura á casa”, respondeu outro. Mentres que para os adultos aquela resposta abondaba para coñecer o estado de saúde das persoas e intuír o seu porvir a moi curto prazo, para os máis cativos a pregunta quedaba sen responder e a propia resposta era, á súa vez, fonte de múltiples cuestións que se zanxaban con evasivas.

Dada a escasa relevancia que ten actualmente o papel do cura no momento no que unha persoa enferma gravemente, pregúntome cantas das persoas que son hoxe adolescentes en Galicia terán escoitado algunha vez ese tipo de conversas e cantas saberían interpretar o que esas palabras queren dicir sen dicir.