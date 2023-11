Cuatro Cosas

Se notó de caralho que el día de ayer fue festivo, fratres, y la fontanería partidaria se tomó la jornada como de descanso por una parte, y de oportunidad para los meritorios por otra. Aspirantes a ingresar en el aparatos y que, dicho sea de paso, demostraron con su rumorología –en el argot periodístico antiguo se llamaban bufadas– estar bastante verdes.

Veréis. Como la ciclogénesis explosiva anunciada concedió gran parte de la mañana de tiempo razonable, hubo ambientillo en cafeterías ytalytal. Cierto que sobre todo se habló de la princesa Leonor, que gusta –y mucho...– al personal y aumenta los partidarios de la monarquía para suplicio de petrusianos y resto de radikales pero, aún así, hubo tiempo para lo otro. Yes, yes, la politique ¡Oh, la, la...!

Precisamente por eso, por el clima, avecilla salió a dar un paseo y constató que la nueva generación de buferos tiene mucho que aprender. Sobre todo los de babor. Porque a estas alturas, ponerse a decir que esta conselleira y aquel conselleiro irán encabezando listas y dejando sitio en la Xunta para los cambios alfonsinos es mucho decir. Y ponerse a dar nombres de los relevos es todavía peor: temerario. ¿Eh?

Claro que, para temeridades, la de quienes dicen que lady Ana está pensando en recuperar para sus listas un nombre ilustre del nacionalismo gallego. Y calma en las filas: el que comentaban en un establecimiento de Compostela no es el de O Patriarca, sino el de una mujer. Pero nadie certifica semejante cosa. Ni tampoco que en el suroeste suena algo parecido a lo de Pachi y su espacio común. No, no: a lo de los jacomitas, no, es otra cosa. ¿Capisci...?