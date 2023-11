¿Es celta el Samhain o Halloween?

La tradición es un modo de mantener y trasmitir de generación en generación un conjunto de saberes, creencias y modos de hacer de los antepasados. En un sentido más estricto, es aquella parte de la cultura que se trasmite, se perpetua y se legitima por su ancestral sacralidad. Por su historicidad, por ser histórica, la tradición está sometida a los cambios. El hecho de ignorar su historicidad y los cambios no quiere decir que no los haya sufrido y no esté sometida a ellos.

La tradición hace parte de la cultura, un todo de proposiciones, leyes e instituciones conectados entre sí por relaciones de fundamento. La tradición está sometida al tiempo, a la historia que va dejando en ella rastros de las situaciones, de los intereses de cada momento que pueden encubrir e incluso pueden hacer que se pierda el interés del retorno a los orígenes. Si no cambia, si permanece intocable, cosificada, anquilosada corre el riesgo de ocultar asfixiar, ahogar lo que dice salvaguardar y trasmitir, lejos de sus principios, y convertirse en un puro folklore sin esencia. El propósito del análisis es buscar las experiencias que dieron origen a la tradición que se quiere celebrar. La tradición debe de cambiar y adaptarse a los tiempos, pero permanecer fiel a su significado y esencia. El Samhain era una reunión de la comunidad para rememorar la memoria de los antepasados. El Samhain, el Halloween se celebran en las mismas fechas que los celtas celebraban su reunión anual en memoria de los antepasados, pero no son celtas porque no celebran lo mismo. Puede cambiar la manera de celebrar la tradición, las maneras de vestir a los personajes y permanecer fiel a la esencia; por el contrario, pueden guardarse las maneras, los vestuarios, la fecha y no tener nada que ver con el origen. Los celtas no se reían ni hacían mofa de la muerte y creían que los muertos anduvieran esa noche como andrajosos recorriendo las calles metiendo miedo a los vivos. El Samhain, Halloween, y otras zarandajas parecidas son bidones vacíos de contenido, puro folklore promovidas casi siempre por intereses comerciales, políticos u otros que nada tienen que ver con el significado profundo de la celebración celta. Sin duda ninguna, lo más parecido a la celebración celta es la fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos porque son celebración en memoria de los antepasados de la comunidad. (*) Antropólogo