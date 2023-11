Lo esperábamos con entusiasmo. Verlos a los dos juntos en acción, peleándose y atormentando a sus víctimas. Freddy Krueger contra Jason Voorhees. El combate del siglo en el mundo del terror. Tan delirante como genial. Poco antes de su estreno, Stephen King reconoció la relevancia del evento: “Estaré el primero en la cola del cine. Aunque siento que va a ser terrible. Y muchos lo sentirán igual que yo. Comprarán la entrada sabiendo que la idea es ridícula, el tipo de proyecto que solo le interesa a los contables de los estudios. Y, sin embargo, puede que sea una buena película. Pero, aunque no lo sea, gane quien gane, será una gran pelea”.

Y efectivamente lo fue. Aunque para que ésta tuviera lugar hubo que esperar un tiempo. En primer lugar, por un tema de derechos. Pesadilla en Elm Street pertenecía a New Line Cinema; Viernes 13 a Paramount Pictures. Luego, porque Robert Englund, el actor que había dado vida a Freddy Krueger en todas las películas, desde la original hasta la última secuela, casi nunca estaba disponible. El desarrollo de la película costó 6 millones de dólares y pasó por más de 15 guionistas desde 1993 hasta 2002. La historia de este proceso lo cuenta Dustin McNeill en un libro titulado Slash of the Titans. The Road to Freddy vs. Jason.

También surgieron muchas preguntas. ¿Sería Freddy en el mundo de Jason (Crystal Lake) o Jason en el mundo de Freddy (Elm Street)? ¿Cómo podrían encajar la dos mitologías? ¿Debía responder la historia a una continuación de ambas franquicias? Se contemplaron muchas ideas, algunas descabelladas. Unos relatos favorecían a Jason; otros a Krueger. En uno de los guiones, Freddy era el responsable de haber matado a Jason, con lo cual, todo lo que nos habían contado antes sobre el trauma de su madre, la negligencia de los monitores en el campamento, la terrible tragedia del chico ahogado en el lago, etc., se desmontaba.

También propusieron una versión postmodernista tipo Scream en la que Jason es llevado a juicio. En otra, Freddy y Jason eran más aliados que enemigos, contradiciendo lo que el título sugería. Incluso en uno de los borradores desechados, Freddy tenía un romance con la madre de Jason. Finalmente se aprobó el guion escrito por Damian Shannon y Mark Swift. El resultado fue la película que acabó rodándose: imperfecta, por momentos absurda, excesiva… pero satisfactoria. En Freddy vs. Jason (2003), ya nadie recuerda a Freddy Krueger, como ocurre con los espectadores de la época (la última entrega de la saga había sido en 1994), y el monstruo creado por Wes Craven utiliza a Jason para introducirse en los sueños de quienes olvidaron su nombre. Es un icono del terror que recurre a otro icono del terror para reivindicar su trascendencia en la cultura popular en una época en la que el género iba por otros derroteros (Saw, Hostel).

Cuando se estrenó, Robert K. Elder, del Chicago Tribune, escribió que Freddy vs. Jason solo podía tener sentido como un “placer culpable”. Pero, como bien recordó Robin Wood en su momento, esta es una actitud evasiva y anticrítica. O hay placer o hay culpabilidad. Una cosa exige la renuncia de la otra. Decir que una película es un “placer culpable” es una forma de sugerir que la obra en cuestión es una basura deliciosa sin explicar por qué es una basura o es deliciosa. Freddy vs. Jason es un regalo para los que seguimos a los maestros del slasher desde sus inicios, para los que esperamos, al menos, una gran pelea, especialmente en Halloween.