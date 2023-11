Cuatro Cosas

Ya se armó. Era previsible, estando de por medio el ministro Marlaska, pero es que el sistema de reparto de emigrantes procedentes de Canarias, donde ya no caben, parece una copia mal hecha de la tómbola del cubo. Pero como aquí todo quisque está de precampaña electoral, de inmediato aparecieron las sospechas. Por los gobiernos locales, unos PSOE y otros PP. ¿Eh?

La verdad es que la cosa es rara, muy rara. No se entiende muy bien que Vigo y A Coruña sean el destino de algo más de una docena de emigrantes cada una, Sobrado dos Monxes el triple y más que esa dos cities, a Sanxenxo le dirijan 350 y a O Porriño una cuarentena. De inmediato, las malas lenguas sospecharon que al rojerío le daban menos tarea que a los populares, pero una de dos: o es culpa de Marlaska o es que sí, cuenta el color. ¿No?

Entretanto, siempre según avecilla, la chapuza del reparto va a proseguir. A la espera de una protesta oficial de varias comunidades se sabe que hay municipios que ya protestaron sobre todo porque creen que sus recursos no son suficientes para atender a los recién llegados, el sector hostelero desconfía y no parece existir un criterio lógico. O sea: que si, que se ve la mano del ministro. Y se padece. Ojo.

Por cierto, parece que algunos del grupo socialista en O Hórreo se picaron con Anacleto, que dijo que la mayoría se iba a quedar fuera la próxima temporada. El agente lo lamenta, pero es lo que hay: en todo caso habría alguna posibilidad para un par de ellos del suroeste, pero tendrían de abjurar de Gonzalo, que fue su padrino de ingreso. Por lo que se oye en los mentideros, no ocurrirá tan perversa condición. Entre otros motivos porque el ex no tiró la toalla: solo espera. ¿Capisci?