Concepción Arenal e o violinista Jesús de Monasterio

No 2020, Margot González-Pastoriza, filla da pianista viguesa María Luisa Sanjurjo, agasalloume, por medio do amigo común, José Luís Mateo, cunha copia dun libro titulado “Diez cartas escritas por doña Concepción Arenal dirigidas a mi buen padre Jesús de Monasterio (Salamanca, 1919)”, escrito por Alfonso de Más, pseudónimo de Antonia Monasterio, filla do violinista e compositor. Dito exemplar leva unha dedicatoria manuscrita: “A una gallega digna de haber nacido en la tierra de Concepción Arenal… María Luisa Sanjurjo. La autora. Madrid abril 1924”. Na lectura do mesmo descubrín que Jesús de Monasterio compuxo dúas obras con letra da pensadora, xornalista, poeta e precursora do feminismo, Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 1893).

Localizadas as partituras na BNE. Solicitados os exemplares e feita unha lectura delas, observei que resulta unha música sinxela, sentida e de factura elegante, a modo de melodía acompañada.

O primeiro texto que lle encarga Monasterio a Arenal está protagonizado pola súa sobriña Anita, “La Barquerina”, finada sendo unha nena, para que servira de consóelo á súa nai. Esta enviou “Desconsuelo de una madre. Cantinela”. Na carta 3.ª do 1863, escribe Arenal a Monasterio: “No sé si todos los acentos estarán en regla, pero se arreglarán cómo y cuando usted quiera”. A outra obra, composta en maio de 1863 para dúas voces e piano, leva o título de “Salve” e está dedicada as súas irmáns Regina e Ana. As dúas obras foron publicadas nun “Álbum de canto” editado en Madrid por Antonio Romero no 1872. Inclúe, a parte das nomeadas, “Acuérdate de mi”, “El cautivo”, “L’échange” e “Le chrétien mourant”.

Lembramos que Jesús de Monasterio Agüero (Potes ‘Cantabria’, 1836-Casar de Periedo ‘Cantabria’, 1903) foi un violinista, compositor, director, pedagogo e académico. A súa nai inculcoulle o coñecemento da súa terra, Liébana, e o seu pai a afección musical polo violín. Exerceu de violinista da Real Capilla de Madrid, profesor do Conservatorio, violín solista e segundo director da orquestra do Teatro Real, entre outros cargos. Home de profundas crenzas relixiosas, como Arenal, funda en Potes no 1860, a Conferencia de San Vicente de Paúl, na que Arenal colabora creando o grupo feminino, onde escribiu “El visitador del pobre”.

Arenal era parente de Monasterio, xa que o tataravó deste último, Joaquín González de Monasterio casara con María del Arenal, familia de onde descendeu Concepción. A poeta permanecerá en Potes ata finais de 1863, trasladándose a Coruña, tras aceptar o cargo de visitadora de prisións de mulleres.

No nomeado epistolario da filla do violinista, relata que Arenal non acostumaba ter moitas visitas xa que lle quitaban o tempo que precisaba para traballar. Unha das poucas excepcións era a do seu pai. Os dous pasaban xuntos moitos momentos na casa de Potes, e moitas noites oíase o violín de Monasterio tocando “Adiós a la Alhambra” para Arenal, obra preferida da escritora.

A amizade de Monasterio e Arenal foi permanente ata a morte da pensadora no 1893. Neste 130 aniversario do seu pasamento, que está a piques de rematar, espero interpretar as dúas obras como tributo a dous seres humanos excepcionais.

