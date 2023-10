Blanco Amor, Guerra da Cal e Lorca

Em vários artigos publicados no FARO DE VIGO, escrevemos sobre Blanco Amor e Guerra da Cal, bons amigos com os quais tivemos relacionamento pessoal (no caso de Blanco Amor, nos anos 1977, 1978 e quase todo o ano 1979). Com Guerra da Cal mantivemos umha extensa e freqüente correspondência (desde 1981 até 1994, estivemos com ele em Lisboa, poucos dias antes do seu falecimento) por motivo da re-ediçom das obras “Lua de Além-mar” e “Rio de Sonho e Tempo”. Nova edição revista e anotada pelo autor (1991, AGAL). Quando conversávamos a diário com Blanco Amor, nunca nos dixo que guardava como um tesouro os manuscritos dos “Poemas”; por este motivo, fiquei muito surpreendida ao ver a singular caligrafia de Ernesto Guerra da Cal nuns textos manuscritos achados na gaveta.

Sobre a autoria e colaboraçom de Guerra da Cal na redaçom dos poemas, desde o ano 1985 os factos estám absolutamente claros e bem esclarecidos. Sabemos que o “dicionário vivente” é o polígrafo nascido em Ferrol, pois é assim como se define na carta que lhe enviou a Blanco Amor em 1949, conservada na Biblioteca da Deputaçom Provincial de Ourense, carta que apareceu junto com os materiais que Lorca entregou a Blanco Amor para a ediçom dos seus poemas. Guerra da Cal, na nota introdutória da sua obra “Rosalia de Castro (1985). Antologia Poética (...)” (Lisboa, Guimarães Editores) em homenagem ao centenário de Rosalia, explica que Blanco Amor incorporou o castelhanismo ‘cuna’, que em bom vernáculo seria ‘berce’ ou ‘berço’, alterou o monossílabo ‘dôr’ por ‘door’, e vários exemplos mais com prejuizo para a sintaxe. Blanco Amor só tivo umha intervençom a posteriori, deturpadora dos textos originais e foi o responsável do título espúrio do poema “Velha cantiga”, muito mais perfeita e pura na versom original. Consideramos lamentável que os estudiosos que analisam estes temas ocultem ou silenciem propositadamente a obra de Guerra da Cal, que nom lhes interesse a sua versom, nem (sobretodo) como escreve. Mais curioso é que nem mencionem os dous artigos imensos e excelentes de um bom amigo de Guerra da Cal, o saudoso Franco Grande, publicados ambos no FARO DE VIGO (1985) e outros contributos de Carlos Durão ou da autora deste artigo aparecidos na revista “Agália”, ou a excelente obra de Joel R. Gómez “Ernesto Guerra da Cal, do exílio a galego universal” (2015, ed. Através). Em síntese, os “Seis Poemas Galegos” é um produto literário de Lorca, embora o “dicionário vivente” tenha sido unicamente Guerra da Cal; “Lorca nom sabia umha palavra de galego” (Franco Grande), e Blanco Amor deturpou os textos a posteriori, um facto censurado por Guerra da Cal segundo nos comunicou numha carta (“Agália”, nº 39, pág. 312). A Galiza deve lembrar os poemas de Lorca, a obra de Blanco Amor, mas também a obra de Guerra da Cal, o “dicionário vivente”, que tivo participaçom central com o seu punho e letra. *Professora Catedrática de Universidade