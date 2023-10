Rosalía en tempos adversos

A partir de 1943 (feixismo nacionalcatólico abafante) celebráronse uns “Cursos universitarios de verano en Vigo” (CUVV), que se prolongarían nas décadas seguintes. Trátase dunha actividade relevante, e máis naquela situación represiva, que se mantivo durante o mandato local dos alcaldes Suárez-Llanos, Pérez Lorente e Portanet. Nestas xeiras académicas brillou a palabra do psiquiatra J. Pérez L.- Villamil, catedrático de Medicina Legal en Compostela e director reformista, durante un tempo, do manicomio interprovincial de Conxo. Villamil era galego nativo das Figueiras (Asturias Occidental, 1904) e mantivo en funcionamento en Vigo unha clínica psiquiátrica privada que gozou de moito prestixio en Galicia e Portugal.

Manuel San Severiano acaba de me emprestar un libriño que reúne os textos de dúas conferencias pronunciadas por Villamil no CUVV en 1944 e 1946 (edición do autor, Vigo, 1953). A publicacion leva na portada un deseño, de carácter surrealista, orixinal do ourive Julián Hernández, famoso polos seus esmaltes. A primeira conferencia, “ Ambiente, educación y cultura en la integración psíquica”, pode ser lida na actualidade con interese, sobre todo se atendemos á situación política na que foi dita e dada á imprenta.

Na segunda conferencia, “La personalidad enferma de Rosalía de Castro”, Villamil adiántase ao ensaísmo dalgúns autores, tamén médicos, coma Rof Carballo ou García Sabell, no tratamento, desde o existencialismo e a psicoloxía profunda, da personalidade da nosa poeta nacional. Tamén Villamil se anticipa, en determinados aspectos, ao que nos ofrece Julia Kristeva en Soleil Noir (Gallimard, París, 1987). Coido que estas dúas conferencias do doutor Villamil pronunciadas en Vigo ben podían ser reeditadas na seguridade de que se lerían, con atención aínda que seguramente con discrepancia crítica, por moitos interesados do presente. Da miña memoria persoal non se borraron nunca outras leccións de Villamil en Vigo. Por exemplo, aquela á que asistimos fascinados no CUVV (1958?) na cal, e usando dun enorme encerado invadido de esquemas multicolores, o profesor descubriulle, a un público xuvenil atento, a cibernética, a automación, a intelixencia artificial e o que os soviéticos chamaron “revolución cientifico-técnica” e, o Occidente capitalista, “novas tecnoloxías”.

Recordemos finalmente que cambios coma os que intentara o doutor Villamil na psiquiatría galega, moitos anos máis tarde foron acometidos polo seu discípulo Cabaleiro Goás e unha nova xeración de profesionais progresistas. Refachos desta conmoción xorden n’O tradutor de sombras, a magnífica novela de que é autora Moncha Fuentes (Vigo, Xerais, 2022).