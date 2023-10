Un xoves 3 de novembro de 1853, nacía FARO DE VIGO. 170 anos. Aquí contigo. Onde vivín, estudiei, formei e traballei sempre tiven moi en conta, o lugar onde estaba e o que nel acontecía. Desde fai algún tempo ao levantarme pola mañá, e despois do aseo e almorzar ter ao lado o periódico do lugar no que estea, é un dos maiores praceres que teño. Como vivo en Vigo, leo o Faro e contrasto as súas noticias con outros medios. Porén, a marxe das noticias da cidade, interésame moito o que pasa na Área Metropolitana (Gondomar, Nigrán, O Rosal, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Tui, Mos, Soutomaior, Redondela, Porriño...sei que me faltan algúns outros concellos, aos que lles pido desculpas).

Hai un dito popular que escoitei xa fai tempo na cidade, que di: O que non sae no Faro non existe. Que estou esaxerando? Tanto me ten, porque onde esteas e a onde vaias trata de facer o que alí vexas. Infórmate! E pregunta onde poderías mercar o xornal propio do lugar onde te atopas. Afortunadamente aínda en moitos hoteis, conservan a costume de ter para os clientes o xornal local e outros. Outra das cousas que tamén se solicitan é se teñen algún plano dispoñible da cidade na que nos atopamos. As cousas seino, non son actualmente como eran, pero non por iso están mellor. A dixitalización témola diante de nós, sen embargo as análises e comentarios da prensa diaria en papel, así como a dos outros medios de comunicación, faise mais ca nunca necesaria e permítennos agrandar a nosa cultura. Como di Boris Cyrulnik: os nenos ou nenas que entran na escola con tan só duascentas palabras, fronte as mil dunha familia culta, permitiranlle a esa nena ou neno un mellor éxito na súa escolarización.

No primeiro número de Faro de Vigo. Periódico Mercantil, Agrícola e Industrial, distribuído o pasado día 3 na conmemoración dos 170 anos da súa presentación en 1853, puiden contemplar os seus contidos: O correo de provincias (colleitas e subsistencias); O correo estranxeiro; Portugal (noticias do Douro); revista comercial de la Habana, recibidas polo vapor Isabel a Católica); Variedades; Movemento Marítimo; Despachos; Teatro e para Montevideo e Bos Aires. Reparei no apartado teatro que informa que, ese 3 de novembro de 1853 as sete e media da noite, e a beneficio de D. Emilio Álvarez, primeiro actor do xénero cómico, poñerase en escena a función seguinte: = 1. Sinfonía.=2º A comedia en dous actos, nova neste teatro: Antes que todo el honor.=3º EL PASO STIVIO, pola Sra. Alcáraz e o Sr. Segura.=4º A peza nun acto, Ya murió Napoleon.=5º. Dando fin ao baile español LA FURLANGA.

Buscando a través de internet, carente da precisión desexada, puiden informarme que a comedia en dous actos: Antes que todo el honor, fora escrita en francés por M. Scribe e arranxada á escena española por D. Ramón de Navarrete y Fernández y Landa (1820-1897), e fora representada a beneficio de D. Emilio Álvarez. Unha outra comedia El Paso Stivio, pola Sra. Alcaraz e o Sr. Segura, tamén tería a súa representación. O Paso Stivio, xeograficamente, esta situado na serra de Alcaraz, Segura e Cazorla. Unha espectacular zona de alta montaña que vai desde as provincias de Albacete a Xaén ata Granada, moi frecuentada actualmente e idónea para os amantes da bicicleta (péntatlon).

Ya murió Napoleón é unha obra que aparece nesta sección de teatro como un xoguete cómico andaluz, nun só acto, escrito expresamente para o beneficio en 1844 do actor do Teatro del Príncipe D. Mariano Fernández, por Manuel María de Santa Ana (1820-1894). As actuacións correspondentes a esta data, darían fin co baile español La Furlanga.

Velaí, toda unha serie de actos, nada desdeñados para aquela época.

*Médico psiquiatra e psicanalista