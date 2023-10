En tiempos de una polarización política, extrema, en la que las estrategias de los partidos son cortoplacistas –un fenómeno que se ve agravado por las continuas llamadas a las urnas que no dan un respiro a los electores–, plantear la posibilidad de llegar a grandes acuerdos que orillen los intereses personales o partidarios en aras de un bien común puede resultar un ejercicio de inocencia, casi una petición extravagante. Y es que en esta batalla de trincheras en que nuestros políticos han convertido la vida pública lo que debería resultar natural –ponerse de acuerdo en un puñado de asuntos capitales– se ha convertido en una quimera. La pelea sin cuartel es la norma y el pacto ni siquiera es la excepción. Y lo cierto es que, pese a lo que algunos gurús y estrategas políticos puedan pensar, en esa batalla no hay ganadores, o para ser más precisos los ciudadanos casi nunca ganan.

Sin duda el problema demográfico de Galicia –que ya hemos abordado en más de una ocasión en este mismo espacio editorial– es una materia susceptible de un gran pacto gallego. Décadas más tarde, porque ya han pasado décadas,de que se alertase de la gravedad de la situación, sigue sin haberlo. Y no tiene visos de que lo haya en un futuro.

Otro asunto, este de mayor actualidad pero de similar envergadura, exigiría también un acuerdo: la energía. Sin embargo, frente a la cuestión demográfica –en donde el horizonte se presenta amenazante y no se atisba una solución mágica, sino en todo caso un conjunto de medidas de naturaleza transversal– en el ámbito de las energías limpias, baratas y constantes, Galicia se encuentra en una posición privilegiada.

El contexto económico, la nueva geopolítica internacional y las prioridades planteadas por la Unión Europea en materia energética –con su apuesta por la descarbonización– deberían abrir en Galicia un extraordinario espacio de posibilidades, en particular en el terreno de la energía eólica, sea marina o terrestre, un formidable gancho para atraer inversiones industriales –es decir, empleo– e incluso para exportarla.

“No se puede hacer una transición ecológica por las bravas; en el discurso del sector de renovables sobra tanta cifra grandilocuente y se echa en falta más pedagogía”

Pese a ello, y por múltiples razones –políticas, administrativas, sociales, ideológicas e incluso culturales– la energía eólica está empantanada. Siendo poseedores de un viento extraordinario –quizá el mejor de España por intensidad y continuidad–, el sector apenas se ha movido. De ser líderes en su día a descolgarnos año tras año. El diseño de la política energética no debería ser patrimonio de un partido, sino un proyecto de país. Pero en Galicia no lo es.

Por si el asunto no estuviese ya demasiado enturbiado por una acción política miope, en ocasiones con argumentos de un dogmatismo populista o incluso un romanticismo naif, en los últimos meses estamos asistiendo a la irrupción de un actor exógeno que con sus decisiones ha contribuido a enmarañar más las cosas: los juzgados.

Varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han desatado la alarma en el sector, que teme que una judialización de todo el proceso desemboque en su parálisis. En estos momentos el futuro de 58 parques depende de la resolución de recursos. Hasta ahora en los fallos judiciales se han esgrimido fundamentos de naturaleza administrativa, algunos que la Xunta ya se ha apresurado a corregir y otros que afectan al tiempo de presentación de los informes sectoriales y que será finalmente el Tribunal Supremo quien dicte jurisprudencia.

En este contexto de enquistamiento, el sector eólico, que defiende unos intereses legítimos pero indudablemente parciales, se ha movilizado constituyendo un frente común que agrupa a empresarios de diferentes ámbitos y a la mayor parte de los sindicatos. Su advertencia es clara: Galicia se está jugando más de 9.500 millones de inversión y 9.000 empleos. Su demanda se resume en tres puntos: agilidad en la tramitación, estabilidad y garantías de seguridad jurídica.

Solo en eólica marina ya se han presentado en nuestra comunidad doce proyectos por 7.200 megavatios, una potencia que duplicaría la actual en tierra. Canarias, la segunda comunidad con más proyectos sobre la mesa, tiene propuestas por 3.100 megavatios. El Gobierno pretende que en 2030 haya operativos 3.000 megavatios.

Además, como hemos venido contando en las páginas de FARO, la competencia eólica no se circunscribe al territorio español. Portugal, que ya va por delante, pretende tener instalados 10.000 megavatios en seis años, para que en 2030 el 30% de su energía proceda del mar.

En un intento de sortear la amenaza de parálisis de proyectos eólicos clave, la Xunta ha incluido en sus presupuestos para 2024 la figura de “interés público superior” que facilitaría la puesta en marcha de infraestructuras renovables. Es un paso que pretende calmar el estado de alarma de los promotores e introducir seguridad jurídica. Veremos si es suficiente.

Porque la determinación de la Xunta de acelerar los parques no puede ocultar otra realidad. Y es que los planes del sector eólico se han encontrado con la oposición de no pocas asociaciones en defensa del paisaje o colectivos de pesca, que consideran que las infraestructuras causarán un daño irreversible al medio ambiente, a la flora y fauna autóctonas, o pondrán en peligro sus puestos de trabajo. Incluso serán una amenaza para el turismo. En el caso de la eólica terrestre, según estos colectivos críticos, la Galicia vaciada verá agravado su endémico despoblamiento.

Resulta evidente que no se puede hacer una transición ecológica a las bravas, de espaldas a nuestra gente, del rural o del mar. Si el rechazo lejos de mitigarse va a más, es que algo se está haciendo mal. En el discurso de los promotores de las energías renovables está sobrando tanta cifra grandilocuente y faltando más pedagogía, diálogo y un sistema justo y generoso de compensaciones con los vecinos opositores, que tienen su cuota de razón, como se ha demostrado con suspensiones de licencias decretadas por los tribunales.

En esta encrucijada, parece obligado hacer entender que los proyectos eólicos –aquellos que sean realmente imprescindibles y cuyos beneficios serían mucho mayores que los potenciales daños– no deben verse como una agresión neocapitalista propia de depredadores que solo buscan engordar las cuentas de las multinacionales energéticas, sino una opción para mejorar el futuro de sus pueblos, y el de todos los gallegos.

Parece difícilmente rebatible que en un contexto planetario de emergencia climática y de conflictos internacionales –que con frecuencia se traducen en seísmos en el mercado internacional de la energía, es decir en las tarifas que pagamos todos–, la independencia energética procedente de fuentes verdes, baratas y estables, será uno de los factores centrales para garantizar la prosperidad y el bienestar de un territorio.

Galicia, como Portugal, se encuentra en una posición privilegiada. La cuestión es si será capaz de aprovechar esta oportunidad histórica. Pero para hacer las cosas bien antes se debería buscar el mayor consenso posible, ya que la unanimidad es una quimera.

Y todo pacto exige como premisa el respeto al otro, reconocer la legitimidad que tiene nuestro adversario de defender una opción alternativa. A escuchar sus argumentos. En un asunto tan poliédrico no caben los cheques en blanco, y sí la generosidad, la altura de miras y el sentido común por parte de todos. Caben compromisos y renuncias. Y no dogmas ni maniqueísmos. Ni atajos ni eslóganes infantiles. Pero sobre todo lo que no cabe es actuar solo pensando en que dentro de unos meses habrá elecciones.